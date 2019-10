Tweehonderd gewonden, een dode bij demonstraties Bagdad

Bij demonstraties in Irak zijn dinsdag tweehonderd gewonden gevallen en één dode. De oproerpolitie schoot met scherp en zette traangas en waterkannonen in toen een groep demonstranten de regeringswijk in Bagdad probeerde binnen te dringen. Dat meldt persbureau Reuters.

Volgens de Iraakse overheid bevinden veertig agenten zich onder de gewonden. Het is onbekend aan welke zijde de dode viel. De overheid betreude de situatie en gaf „een groep relschoppers” de schuld van het harde ingrijpen.

De demonstratie startte dinsdagmiddag als vreedzaam protest, maar escaleerde toen een groep de beveiligde ‘Groene Zone’, waar regeringsgebouwen en ambassades staan, probeerde binnen te dringen.

Werkloosheid

Demonstranten protesteren tegen het gebrek aan werk in en corruptie in het jarenlang door oorlog geteisterde land. Ook elektriciteit, schoon drinkwater en goede medische voorzieningen zijn niet altijd beschikbaar. Een op de vier jongeren is werkloos.

Volgens Reuters zijn de demonstraties van dinsdag een van de heftigste van dit jaar en de eerste sinds de regering van president Adil Abdul Mahdi vorig jaar aan de macht kwam.

Vorige zomer was het onrustig in het zuiden van het land. Bij demonstraties in de stad Basra vielen toen zeven doden.