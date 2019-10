Trump vroeg ook Australië om hulp

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Australische premier Scott Morrison dit jaar om informatie gevraagd om het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de Russische verkiezingsinmenging (in 2016) in diskrediet te brengen. Na een artikel hierover maandag in The New York Times, bevestigde Australië dat dit gesprek inderdaad plaatshad en dat de premier (een rechts-conservatief) daarin zijn hulp aanbood.

De onthulling volgt op de ophef die is ontstaan over een ander telefoongesprek waarin Trump een buitenlandse regeringsleider „een gunst” vroeg voor zijn eigen binnenlands-politieke doeleinden. In dit gesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky verzocht Trump zijn ambtgenoot in Kiev afgelopen juli om heropening van een corruptie-onderzoek naar zijn mogelijke electorale rivaal Joe Biden en diens zoon. Deze kwestie was voor de Democratische oppositie vorige week aanleiding een impeachment-onderzoek naar de president op te starten.

Trumps informatieverzoek aan Australië zou het interne onderzoek moeten dienen dat zijn minister William Barr (Justitie) momenteel uitvoert naar de oorsprong van het Rusland-onderzoek. Dit moet bepalen of de federale recherche FBI haar boekje te buiten ging, toen ze in verkiezingsjaar 2016 de mogelijke banden tussen Trumps campagneteam en Rusland begon te onderzoeken. Afgelopen april sloot Mueller zijn onderzoek af met de conclusie dat er geen aanwijzingen waren voor zulke samenspanning met de Russen.

Persbureau Reuters meldde dinsdag dat Trumps telefonische verzoek volgde op een schriftelijk aanbod van Australië, uit mei. In een brief aan Barr schrijft de Australische ambassadeur in Washington dat zijn regering „haar best zal doen om u te helpen bij deze kwestie”. Deze brief is gedateerd op 28 mei, vier dagen na Trumps aankondiging van een justitie-onderzoek naar het handelen van de FBI.

Welke informatie Trump precies aan Morrison vroeg, is niet duidelijk, maar mogelijk draait het om de rol van zijn voormalig campagnemedewerker George Papadopoulos in de Rusland-affaire. Eerder onthulde de Australische topdiplomaat Alexander Downer dat hij in mei 2016 in een wijnbar in Londen een ontmoeting had met Papadopoulos, waarin deze opschepte dat Moskou beschikte over compromitterende informatie over Trumps tegenstander, Hillary Clinton.

Papadopoulos ontkent dat hij ooit zulke informatie deelde met de Australiër. In 2018 zat hij een celstraf van twee weken uit, nadat hij had bekend te hebben gelogen tegenover de FBI over zijn veronderstelde contacten met Rusland.

Dinsdag onthulde de Washington Post dat de regering-Morrison mogelijk niet als enige buitenlandse regering door Barr om hulp is gevraagd bij zijn tegenonderzoek naar de FBI. Het ministerie van Justitie zou ook met de Britse en Italiaanse regering in contact zijn getreden.

Ook advocaat Giuliani gedagvaard

In hun onderzoek naar de Oekraïne-affaire verstuurden de Democratische voorzitters van drie commissies in het Huis maandag een dagvaarding naar Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani. Ze eisen daarin dat hij documenten overdraagt over zijn activiteiten in Oekraïne. Giuliani heeft in de media openlijk verteld over zijn zoektocht in het land naar compromitterende informatie aangaande de Bidens. In het gewraakte telefoongesprek met Zelensky suggereert Trump zijn ambtgenoot om contact te zoeken met zijn raadsman over de Bidens.

In hun dagvaarding aan Giuliani schrijven de Democraten dat „u recentelijk heeft gesteld dat u beschikt over bewijs – in de vorm van sms’jes, telefoongegevens en andere communicatie – waaruit blijkt dat u mogelijk niet alleen handelde en dat andere functionarissen van de regering-Trump ook betrokken zijn bij dit opzetje.”

Ook werd maandag bekend dat minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, meeluisterde toen Trump vanuit de Situation Room van het Witte Huis belde met Zelensky. Ook Pompeo is al gedagvaard om te komen getuigen over de kwestie.

President Trump verstuurde maandag enkele boze tweets over het impeachment-onderzoek. Hij vroeg zich onder meer af of de voorzitter van de Inlichtingencommissie van het Huis, die nu het voortouw neemt bij het onderzoek, niet vervolgd moet worden voor hoogverraad. (Reuters, AP, BBC)