Toppositie voor Nederlander bij Wereldbank

De Nederlander Axel van Trotsenburg klimt op tot een van de hoogste functies bij de Wereldbank. Dit heeft het bestuur van de bank dinsdag bekendgemaakt. Van Trotsenburg wordt als managing director de hoogst verantwoordelijke voor de IBRD en IDA. Dat zijn respectievelijk de financierings- en ontwikkelingstakken van de Wereldbank. Zij vormen de bulk van de activiteiten van het instituut.

Van Trotsenburg mag worden beschouwd als de opvolger van Kristalina Georgieva, die in september is benoemd tot directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Met de benoeming is een volgende stap gezet in de stoelendans van benoemingen in het internationale financiële bestuurscircuit, die het gevolg is van het afscheid van Mario Draghi als president van de Europese Centrale Bank. Directeur Christine Lagarde van het IMF volgt Draghi op. Dat kwamen de regeringsleiders van de Europese Unie overeen tijdens hun top van juni dit jaar, waar diverse Europese topfuncties werden bepaald.

Georgieva krijgt op haar beurt de positie van Lagarde bij het IMF. Zij was bij de Wereldbank benoemd tot ceo, de hoogste uitvoerende positie onder de toenmalige president van de Wereldbank Jim Kim. Deze Koreaanse Amerikaan voerde een grote reorganisatie door, waarvan de creatie van de voorheen onbekende functie van ceo een gevolg was. Die ceo-functie wordt door de dit jaar benoemde opvolger van Kim, de Amerikaan David Malpass, weer hersteld tot de positie van managing director. Dit is de functie die Van Trotsenburg, die naast de Nederlandse ook de Oostenrijkse nationaliteit heeft, nu krijgt.

Privileges

Van Trotsenberg heeft ruime ervaring bij de Wereldbank. Hij leidde van 1996 tot 2001 het zogenoemde HICP-initiatief (Highly Indebted Poor Countries), waarbij een deel van de schulden van de allerarmste ontwikkelingslanden werd kwijtgescholden. De afgelopen tijd zag hij toe op een uitbreiding van de middelen van de Wereldbank voor ontwikkelingsfinanciering, waarbij 125 miljard dollar werd opgehaald. Ook werd het eigen vermogen van de Wereldbank en zusterorganisatie IFC (investeringen in ontwikkelingslanden) verhoogd met 13 miljard dollar.

Voor Nederland is Van Trotsenburgs benoeming een laat succes in het benoemingencircus. Eerder greep Frans Timmermans naast de functie van voorzitter van de Europese Commissie. Hij wordt daar nu de tweede man. Jeroen Dijsselbloem, oud-minister van Financiën en oud-voorzitter van de Eurogroep, werd aanvankelijk genoemd als kandidaat om Lagarde op te volgen bij het IMF. Dat werd Georgieva, waarmee Europa gebruik bleef maken van het oude informele ‘voorrecht’ om de directeur van het IMF aan te wijzen. De regering-Trump maakte van het soortgelijke Amerikaanse voorrecht om de Wereldbankpresident te leveren eveneens gebruik, door Malpass aan te wijzen. Bezwaren uit de rest van de wereld dat deze privileges uit de tijd zijn en de legitimiteit van zowel IMF als Wereldbank aantasten, werden daarbij wederom in de wind geslagen.

