Stef Blok krijgt wéér huiswerk van de Kamer mee | Den Haag kan de boeren weinig bieden

De boeren rukken op naar Den Haag. Stef Blok kan zijn China-nota niet verkopen aan de Kamer. D66 sorteert voor op een lijsttrekkersstrijd. En Ingrid van Engelshoven heeft er nóg een nieuwe criticus bij: Alexander Pechtold.

DE BOER IS BOOS: Het is de drukste ochtendspits ooit, met dank aan de boeren. Met honderden tractoren zijn ze al sinds gisteren uit alle windstreken op weg naar Den Haag, want ze zijn boos. Boos op de politiek, die hen wegzet als stikstofuitstoters en dierenmishandelaars en handelsverdragen sluit die de concurrentie opschroeven. En boos op de samenleving, die volgens de boeren te weinig oog heeft voor de bijdrage van de Nederlandse landbouw.

Môment supreme: De actie komt op een gevoelig moment. Sinds een groep dierenactivisten eerder dit jaar een varkenshouderij in Boxtel bezette, zit de schrik er bij veel boeren goed in. De stikstofcrisis vraagt om snelle maatregelen. En het krediet van Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) is niet oneindig. Schouten was lange tijd de populairste minister van Rutte III, ook onder agrariërs, maar het is nog maar de vraag of ze de sector vandaag iets kan bieden.

HUISWERK VOOR STEF BLOK: Te weinig, te slap. De onvrede over de China-nota van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) nam tijdens het debat met de Tweede Kamer alleen maar toe. Voor mensenrechten is nauwelijks aandacht, luidt het grootste bezwaar. Met Bloks verdediging dat hij bij zijn laatste bezoek aan China “in een kerk en een moskee” is geweest om de godsvrijheid te steunen, namen de Kamerleden geen genoegen. Ze willen dat Blok het hoofdstuk over mensenrechten herschrijft. Opnieuw huiswerk voor Blok dus: dit jaar moest hij ook al zijn Brexit-noodwet en het kabinetsstandpunt over de toetreding van Balkanlanden tot de EU herzien na kritiek van de Kamer.

KUNSTPAUS: Ze lag al onder vuur bij hoogleraren, studenten en speelgoedfabrikanten en nu komt de kritiek op Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) ook van partijveteraan Alexander Pechtold. Pechtold leidde de afgelopen maanden een adviescommissie die het Nederlandse kunstbeleid onderzocht. Conclusie: de overheid heeft zich veel te weinig ingespannen om belangrijke kunst in Nederland te houden. Zo kon het bijvoorbeeld dat een waardevolle tekening van Rubens begin dit jaar door de Oranjes werd verkocht aan een Amerikaanse verzamelaar bij een veiling, terwijl het Rotterdamse museum Boijmans Van Beuningen ook geïnteresseerd was. Van je koninklijke familie moet je het hebben.

OUWEHANDS DIERENPARTIJ: Wie in Den Haag eenmaal zijn of haar vertrek heeft aangekondigd, doet er vanaf dat moment niet meer toe. PvdD-fractievoorzitter Marianne Thieme zit nog tot 8 oktober in de Tweede Kamer, maar het Binnenhof kijkt alvast vooruit naar haar opvolger. Dat is Esther Ouwehand, die in een ver verleden de marketing voor de Tina deed, maar inmiddels al dertien jaar naast Thieme in de Kamer zit. Ze bewandelt exact dezelfde politieke lijn, beschrijft de Volkskrant, maar verschilt in twee opzichten van haar voorganger. Ouwehand onderhoudt veel meer contact met Kamerleden van andere partijen én ze is militanter als het op buitenparlementaire actie aankomt.

INLEIDENDE BESCHIETINGEN: Een toespraak voor de Remonstrantse Kerk is tegenwoordig dé manier om je te melden voor het partijleiderschap, zo lijkt het wel. Althans, de speech die Sigrid Kaag (Handel, D66) zondag gaf op een symposium van remonstranten oogde ‒ net als de Koningspreek van Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) eerder deze maand ‒ als een halve sollicitatie. Het voedt de geruchten dat Kaag straks de strijd met Rob Jetten om het lijsttrekkerschap van D66 wil aangaan, schrijft Lamyae Aharouay. Jetten is er nog niet uit wat hij doet. Voor alle zekerheid heeft de partijtop vast voorgesteld de kandidaten extra tijd te geven om zich te melden, tot september 2020.

BESTUURSCRISIS: Het gaat niet best met Sint-Maarten, en dat is mild uitgedrukt. Vorige week viel op het Caribische eiland, deel van het Koninkrijk, de negende regering in tien jaar. Nederland zegde na de orkaan Irma nog een half miljard aan noodhulp toe, maar daarvan is slechts een minuscuul deel uitgegeven. Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, CDA) wil eerst wachten tot er een stabiele regering zit voor hij meer geld beschikbaar maakt. Maar dat kan nog wel even duren.

SCHULD EN BOETE: Het bedrijfsleven is veel te laks als het aankomt op de digitale veiligheid van klanten en gebruikers, vindt minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA). Hij wil bedrijven gaan beboeten en bestraffen als zij hun software niet tijdig updaten of lang wachten met het dichten van lekken, zegt hij in het FD. Vorige week nog meldde de Volkskrant dat honderden interne netwerken maandenlang toegankelijk zijn geweest voor hackers. Alleen: dat ging niet enkel om bedrijven, maar ook om tal van overheidsinstellingen, waaronder Grapperhaus’ eigen ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook in eigen huis valt voor de minister dus nog wel wat winst te behalen.

Quote van de dag:

“Als dat je excuus is om de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet te nemen, ben je echt een ongelooflijke oliebol.”

Van verouderde apparatuur tot extra kosten, Ferdinand Grapperhaus duldt geen smoesjes van bedrijven die hun veiligheidslekken niet dichten.