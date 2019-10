Sifan Hassans trainer voor vier jaar geschorst om doping

Alberto Salazar, trainer van onder andere de Nederlandse tophardloper Sifan Hassan, is voor vier jaar geschorst vanwege zijn rol in een Amerikaanse dopingzaak. Dat heeft het Amerikaanse antidopingsagentschap Usada in de nacht van maandag op dinsdag bekendgemaakt.

De 61-jarige Salazar heeft zich volgens Usada als hoofdcoach van het Nike Oregon Project (NOP) schuldig gemaakt aan het „orkestreren en faciliteren van verboden dopinggedrag”. Het NOP is een trainingskamp voor Amerikaanse duursporters. Sinds drie jaar maakt Sifan Hassan ook onderdeel uit van dat project, maar de Nederlandse wordt niet in het onderzoek genoemd.

Salazar, een Amerikaanse trainer van Cubaanse afkomst, heeft prestatieverhogende testosteron gesmokkeld voor meerdere atleten. Ook heeft hij geknoeid hebben met de dopingtests van NOP-atleten, blijkt uit het onderzoek van Usada . Het dopingagentschap deed vier jaar onderzoek naar Salazar en baseerde zijn conclusies op getuigenverklaringen van sporters. Salazar, die vroeger zelf marathonloper was, werd al lange tijd in verband gebracht met doping.

Succescoach

Salazar trainde gedurende zijn loopbaan meerdere topsporters zoals de Amerikaan wereldkampioen Matthew Centrowitz en Britse olympisch kampioen Mo Farah. De Ethiopisch-Nederlandse topatlete Sifan Hassan werd zaterdag in Qatar onder zijn leiding nog wereldkampioen op de 10.000 meter.

Het onderzoek van Usada leidde ook tot een schorsing voor vier jaar van Jeffrey Brown, een dokter die als consultant werkte voor het NOP.