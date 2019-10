Rotterdamse vrouw ondanks Turks uitreisverbod weer in Nederland

Een Rotterdamse vrouw die Turkije niet mocht verlaten vanwege terreurverdenkingen is naar Nederland gevlucht. Rojda A., die in april samen met haar baby vast kwam te zitten vanwege haar werkzaamheden voor een Koerdische organisatie, zegt dinsdag in een verklaring geen eerlijk proces te verwachten in Turkije en is ondanks een uitreisverbod vertrokken.

A. werd in juli na een eerste zitting in Istanbul voorlopig vrijgelaten. Donderdag wordt een uitspraak verwacht, maar daar zal zij dus niet bij aanwezig zijn. Een van haar advocaten kan niet zeggen wanneer en hoe A. naar Nederland gevlucht is. De rechtbank kan volgens hem besluiten om de zaak aan te houden, een arrestatiebevel uit te schrijven of A. bij verstek te veroordelen.

Demned

De vrouw werd op 5 april aangehouden op de luchthaven van Istanbul, na een stedentrip met haar pasgeboren dochter en familie. De vrouw was in 2015 en 2016 co-voorzitter van Demned, een legale Koerdische organisatie in Nederland. Volgens de Turkse justitie zou ze banden hebben met de Koerdische terreurbeweging PKK, maar in het strafdossier werd geen bewijs hiervoor geleverd.

„Het wankelende rechtssysteem en alles wat ik de afgelopen paar maanden heb mogen meemaken hebben mij doen beseffen dat ik geen eerlijk proces zou krijgen”, schrijft A. in de verklaring.

Turkije liet in juli het Eindhovense SP-raadslid Murat Memis gaan. Hij zat vast voor het verspreiden van propaganda voor de PKK via social media. Momenteel zitten meer dan tien Nederlandse terreurverdachten vast in Turkije. Zij zitten in een cel of met een uitreisverbod. Dat gaat om vermeende aanhangers van de PKK en IS-verdachten.