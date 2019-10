Prins Harry en Meghan Markle klagen Britse krant aan om publicatie privébrief

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben de Britse krant Mail on Sunday en moederbedrijf Associated Newspapers aangeklaagd voor het publiceren van een privébrief van Meghan aan haar vader Thomas Markle. Dat maakte de prins dinsdag bekend via een verklaring.

Prins Harry schrijft dat het koppel tot nu toe niet in staat is geweest de publicaties te corrigeren, iets waar media volgens hem gebruik van maken. Ze klagen de krant aan voor het schenden van de privacy, de inbreuk op het auteursrecht en het verspreiden van berichten die niet kloppen. Markle ligt sinds haar zwangerschap onder de loep van de roddelpers. Bijna dagelijks wordt er over haar geschreven.

‘Geschiedenis herhaalt zich’

„Er komt een moment dat ageren het enige is wat je kunt doen, omdat het mensen en hun levens verwoest”, aldus prins Harry. Het koppel noemt de publicaties „pesten”. „We weten allemaal dat dit op geen enkel niveau acceptabel is. We kunnen en zullen niet geloven in een wereld waarin hier geen verantwoordelijkheid voor is.”

Ook schrijft Harry dat hij bang is dat de geschiedenis zich herhaalt. Zijn moeder Diana kwam in 1997 bij een auto-ongeluk om het leven toen ze in Parijs door paparazzi achtervolgd werd. „Ik verloor mijn moeder en nu zie ik mijn vrouw slachtoffer worden van dezelfde krachten.”

De kosten voor de rechtszaak betaalt het koppel zelf. Een eventuele schadevergoeding willen ze doneren aan een organisatie die zich inzet tegen pesten.