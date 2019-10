Peruaanse president ontbindt parlement na benoeming rechters

In Peru is een politieke crisis ontstaan nadat president Martin Vizcarra het door de oppositie gecontroleerde parlement heeft ontbonden. Directe aanleiding voor de ontbinding was de benoeming door het parlement van nieuwe rechters voor het Constitutioneel Hof. Vizcarra noemde deze benoemingen in een toespraak op de nationale televisie onwettig en kondigde verkiezingen aan.

Het Constitutioneel Hof staat boven de uitvoerende en wetgevende macht in Peru en is een belangrijk instituut in een land waar de regering lijnrecht tegenover de oppositie staat. Het parlement mag in Peru de rechters voor dit hof benoemen. Enkele genomineerde rechters zouden in het verleden betrokken zijn geweest bij corruptieschandalen en één van de kandidaten zou volgens Al Jazeera familie zijn van de parlementsvoorzitter.

Tweede motie van wantrouwen

Volgens Vizcarra kon de benoeming van de nieuwe rechters worden uitgelegd als een motie van wantrouwen tegen hem. Eerder werd door het parlement al een motie van wantrouwen aangenomen tegen Vizcarra. De grondwet van Peru schrijft voor dat bij twee moties van wantrouwen door het parlement, de president het parlement kan ontbinden.

De oppositie onder leiding van de rechtse Fuerza Popular-partij van voormalig presidentskandidaat Keiko Fujimori weigerde te vertrekken. Na de ontbinding een motie in om Vizcarra af te zetten op basis van zijn „morele ongeschiktheid”. Ook werd vicepresident Mercedes Araoz ingezworen als nieuwe president van het land, wat vooral een symbolische stap lijkt te zijn. Enkele parlementsleden zeiden in de hectische zitting zich fysiek te zullen verzetten als ze naar huis worden gestuurd.

Politieke impasse

Martin Vizcarra werd in 2018 president van Peru nadat toenmalig president Pedro Pablo Kuczynski ontslag nam om afzetting te voorkomen, in de nasleep van het Odebrecht schandaal. Het adviesbureau van Kuczynski had betalingen door Odebrecht niet openbaar gemaakt. De anti-corruptiewetten van Vizcarra stuitten op veel weerstand in het parlement, waardoor een politieke impasse ontstond in het land.

Persbureau AP schrijft dat na de toespraak van Vizcarra aanhangers van de president naar het parlementsgebouw in de Peruaanse hoofdstad Lima togen. Toen zij probeerden het gebouw binnen te komen, kwam het tot confrontaties met de politie.