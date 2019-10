Politiek nieuws uit een Amerikaanse tienerkamer

„I’m Gabe Fleisher, reporting live from WUTP World HQ in my bedroom.” Zo begint Gabe Fleisher iedere werkdag zijn nieuwsbrief Wake Up To Politics (WUTP). Daarna vertelt de zeventienjarige scholier uit de Amerikaanse stad St. Louis hoeveel dagen het nog duurt voordat de belangrijke Iowa-caucus (voorverkiezing) plaatsvindt en hoeveel dagen we nog verwijderd zijn van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020.

Wake Up To Politics is een dagelijkse e-mailnieuwsbrief met de belangrijkste berichten over de Amerikaanse politiek. Fleisher heeft inmiddels 50.000 abonnees, onder wie prominente figuren in de wereld van de media en op Capitol Hill. Iedere werkdag tikt Fleisher de mail vlak voor hij naar school gaat. Vanuit zijn slaapkamer. „Ik begin iets voor zessen te schrijven en verstuur de nieuwsbrief om half acht, zodat ik op tijd ben voor school”, schrijft hij in een interview via e-mail. (Het tijdsverschil en zijn strakke werk- en schoolschema maakt het plannen van een telefoongesprek lastig.)

Mail aan zijn moeder

Fleishers interesse in politiek begon tijdens de verkiezingen van 2008, toen hij zes jaar was. „Het is moeilijk te zeggen wat precies mijn aandacht trok”, schrijft hij. „Maar ik raakte enorm gefascineerd door het hele proces van de verkiezingen en werd vastbesloten om zo veel mogelijk te weet te komen over het politieke systeem in de VS.”

De dingen die hij las, wilde hij graag delen met zijn moeder. Maar omdat hij dat iedere keer net deed op het moment dat zij naar haar werk moest, zei ze: „Zet het maar in een mail”. En dat deed hij. Hij was toen negen jaar. Zij stuurde de mail door naar vrienden, die hem weer doorstuurden naar vrienden. In 2012 stond hij op Super Tuesday op de voorpagina van de lokale krant in St. Louis: ‘Zesdegroeper is politieke junkie’. Binnen een paar jaar wisten ook onder meer CNN, The New York Times en de satirische talkshow Full Frontal With Samantha Bee hem te vinden voor interviews, onder de indruk van zijn gedetailleerde en onafhankelijke samenvatting van het nieuws.

Gescoopt

In mei van dit jaar kon niemand meer om Fleisher heen toen hij als eerste het nieuws bracht dat de burgemeester van New York, Bill de Blasio, een gooi naar het presidentschap zou doen. De Blasio had gepland zijn kandidatuur bekend te maken tijdens een ochtendshow. Maar Fleisher was hem voor. Hij had het nieuwtje uit een aankondiging van een lokale afdeling van de Democratische Partij in Iowa.

Gescoopt worden door een zeventienjarige was een slecht begin voor de inmiddels voormalige kandidaat. Maar ook een enorme boost voor Fleisher en zijn nieuwsbrief.

Of het nou gaat om Democraten of Republikeinen, Fleisher zegt zo objectief mogelijk te willen blijven. Heeft president Trump zijn werkwijze veranderd? „Wie er ook in de Oval Office zit, het belangrijkste doel van mijn nieuwsbrief is altijd hetzelfde: mijn lezers onpartijdig verslag doen van het nieuws, op een manier die zowel uitgebreid als begrijpelijk is.” Al geeft hij wel toe dat er in het Trump-tijdperk aanzienlijk meer nieuws is.

Voor het komend jaar heeft Fleisher, behalve zijn lezers zo goed mogelijk op de hoogte houden, nog een persoonlijk doel: aangenomen worden op een universiteit. Met zijn buitenschoolse activiteiten zit het in ieder geval goed.

Nieuwsbrief Gabe Fleisher: www.wakeuptopolitics.com