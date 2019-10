Politie Amsterdam vindt bijna 13 miljoen euro in drugsonderzoek

De politie in Amsterdam heeft tijdens een grootschalig drugsonderzoek 12,8 miljoen euro in contanten aangetroffen. Dat meldt de politie dinsdag in een persbericht. Het geld werd gevonden bij doorzoekingen van vijf woningen. Volgens de politie is het de grootste vangst van drugsgeld ooit. Tijdens het onderzoek heeft de politie ook zeven mensen aangehouden: drie Colombianen, twee Albanezen, een Nieuw-Zeelander en een Marokkaan.

Het drugsonderzoek, dat drie weken geleden plaatshad, begon met een tip over Colombianen die zich bezig zouden houden met het invoeren en verhandelen van cocaïne in Nederland. Justitie verdenkt een 52-jarige vrouw uit Colombia ervan de leiding te hebben over deze operatie. De arrestanten werden op vier locaties in Amsterdam aangehouden. Vier van hen zijn voor negentig dagen vastgezet. De andere drie zijn weer vrijgelaten.

‘Ondermijning ten top’

Olivier Dutilh, hoofd van de Dienst Regionale Recherche in Amsterdam, spreekt in een verklaring van „ondermijning ten top”. „Drugsbendes verdienen enorm aan cocaïnehandel (…). Verdachten leven helemaal onder de radar en hebben veel dure panden in gebruik.” Hij sluit niet uit dat meer arrestaties zullen volgen. Het nieuws is dinsdag pas naar buiten gebracht omdat anders het onderzoek geschaad zou kunnen worden, aldus een woordvoerder.