Onderbroekenlol op Curaçao in Nederlandse romkom ‘F*ck de Liefde’

De humor van F*ck de Liefde draait om pillen: een kleuter die per ongeluk viagra slikt en ‘au mijn piepie’ jammert, Jack die antibiotica door het eten kruimelt omdat hij vreest de halve tafel met een geslachtsziekte te hebben besmet. En om onderbroeken: keer op keer staan kerels daarin te kijk.

Onderbroekenlol dus, maar bij romkom F*ck de Liefde gniffel je vooral om de algehele incompetentie. De liefdesrondo draait om Lisa (Bo Maerten) die zich op Curaçao bezint op haar relatie met testosteronkanon Jack (Edwin Jonker) en valt voor de leuke broodjesverkoper Jim (Thijs Römer): durft ze met hem in het zeilbootje te stappen? Versierder Jack krijgt thuis in de vinexwijk iets met de afhoudende Cindy (Victoria Koblenko), terwijl zijn vriend Said (Maurits Delchot), een oliedomme, luie zwarte hosselaar, zijn ontslag geheim wil houden voor zijn strakgetrokken carrièrevrouw Bo (Yolanthe Cabau).

Je legt de lat niet hoog bij een Nederlandse romkom, maar dit? Kinderachtige stereotypes, bouwpakketscript, houteklazerig acteren, slecht afgekeken grappen, knullige montage, tweederangs reclamefilmerij en geen greintje chemie – oké, een beetje dan, tussen Lisa en Jim. Misschien gaan zelfs bij soapies de schouders hangen bij teksten als: „Eerlijk zijn, is dat niet de basis? Eerlijk naar jezelf, maar ook naar de ander.” Je hoopt oprecht dat iedereen er een fijne vakantie aan overhield en F*ck de liefde snel weer kan vergeten.

Romantische komedie F*ck de Liefde Regie: Lodewijk van Lelyveld, Appie Boudellah. Met: Thijs Römer, Yolanthe Cabau, Edwin Jonker, Bo Maerten, Victoria Koblenko. In: 112 bioscopen ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 oktober 2019