Kamer dringt aan op nader onderzoek naar Oekraïne bij MH17-ramp

De Tweede Kamer wil dat de rol van Oekraïne in de ramp met vlucht MH17 alsnog nader wordt onderzocht. Het kabinet moet zich daar sterk voor maken, aldus een breed gesteunde motie.

Het besluit om het luchtruim boven Oost-Oekraïne niet te sluiten, toen daar een zware strijd woedde, behoeft „nader vollediger feitenonderzoek”, aldus CDA en SP, die de vrijwel door alle partijen gesteunde motie dinsdagavond tijdens een debat over de vliegramp uit 2014 indienden.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde eerder al, in 2015, dat Oekraïne het luchtruim had moeten sluiten. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) herhaalde dinsdag het standpunt van het kabinet. ,,Op grond van de informatie die wij hebben is er geen grond voor staatsaansprakelijkheid richting Oekraïne.” Blok zei dat onderzoek ,,lastig” is ,,omdat het om de luchtruimen van twee aangrenzende landen gaat”, Oekraïne én Rusland.

Gevangenenruil

De Kamer nam daar geen genoegen mee. „Het hele leven bestaat uit moeilijke opgaven”, zei CDA-Kamerlid Chris van Dam. Volgens SP-Kamerlid Michiel van Nispen is onderzoek alsnog nodig. „Niet alleen voor een eventuele aansprakelijkstelling, maar ook om te voorkomen dat zoiets nog eens kan gebeuren.”

De Kamer had ook veel kritiek op de recente gevangenenruil tussen Moskou en Kiev, waarbij een belangrijke verdachte in de MH17-ramp, oud-commandant Vladimir Tsemach van de pro-Russische rebellen, uit Oekraïne heeft kunnen vertrekken. Blok had eerder beloofd dat hij zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov hierop zou aanspreken tijdens de Algemene Vergadering van de VN vorige week in New York. Dinsdagavond moest hij toegeven dat dit niet was gelukt. De Kamer wil alsnog dat Blok met Lavrov gaat praten.