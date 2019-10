Mbo-docenten zien extra geld niet terug in salaris

Ondanks extra geld is het niet gelukt om meer docenten op het mbo in een hogere salarisschaal te krijgen. Dat schrijft de Volkskrant dinsdag op basis van onderzoek van het Platform Medezeggenschap MBO, een samenwerkingsverband van ondernemingsraden in het mbo.

Het aantal mbo-docenten in de twee hoogste salarisschalen blijft al een aantal jaar gelijk, of daalt zelfs. Het aantal docenten in de twee laagste salarisschalen stijgt juist - in de laagste schaal van ongeveer 40 procent in 2006 tot ruim boven de 50 procent afgelopen jaar. Ondertussen groeien de financiële reserves van onderwijsinstellingen. Het platform analyseerde personeelsgegevens en financiën van alle 63 mbo-instellingen in Nederland.

‘Convenant Actieplan Leerkracht van Nederland’

In 2008 ondertekenden het ministerie van Onderwijs, werkgevers en vakbonden een convenant dat leraren in onder meer het mbo er in salaris en carrièremogelijkheden op vooruit zouden gaan. Dit om het beroep aantrekkelijker te maken, er zijn grote tekorten. Het ministerie stelde hiervoor extra geld beschikbaar: 45 miljoen euro in 2009, oplopend tot 131 miljoen euro in 2020.

De mbo-docenten zien dat extra geld echter niet terug in hun salaris, blijkt uit het onderzoek. Ondertussen nemen de financiële reserves van de onderwijsinstellingen toe. Volgens de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bezaten alle mbo-instellingen tezamen in 2014 circa 900 miljoen euro aan liquide middelen, aldus de Volkskrant. Vier jaar later zou dat 200 miljoen meer zijn geworden.

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) zegt in een reactie tegen de Volkskrant dat ze het signaal serieus neemt. Ze wil met de MBO Raad, de brancheorganisatie voor scholen in het middelbaar beroepsonderwijs, in gesprek over de conclusies van het rapport.

De MBO Raad zou ondanks meerdere verzoeken van de Volkskrant niet hebben willen reageren. Op haar website noemt de MBO Raad „de aannames” van het Platform Medezeggenschap MB „onjuist en zeer schadelijk”. De brancheorganisatie zegt de bevindingen „niet te kunnen rijmen” met de conclusies die ze zelf trekt op basis van „de feiten en de cao-afspraken” die ze met de vakbonden heeft. De raad presenteert echter geen eigen getallen om dit te staven.