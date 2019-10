Boerenprotest: meer boeren krijgen toegang tot Malieveld, twee aanhoudingen

1.136 kilometer file Slecht weer en ongelukken, maar toch vooral door het boerenprotest. In de drukste ochtendspits ooit stond er op de Nederlandse snelwegen dinsdagochtend 1.136 kilometer file met 3.142 vertragingsminuten, meldt de ANWB. Rond Den Haag staat het verkeer nog altijd vast. Er stond vanmorgen op het hoogtepunt van de #ochtendspits om 08.35 uur 1136 km file, met een vertragingstijd van 3142 minuten. Dat is 647 kilometer MEER dan gebruikelijk. Voor een deel door slecht weer en aanrijdingen, maar VOORAL door het #boerenprotest. — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) October 1, 2019

Meer boeren krijgen toegang tot Malieveld Door de massale toestroom van boeren uit het hele land heeft de gemeente Den Haag besloten om meer boeren toe te laten op het Malieveld. In eerste instantie mochten 75 tractoren zich op het veld verzamelen, maar dat aantal gaat nu omhoog. Hoeveel boeren precies toegang krijgen tot het Malieveld is niet duidelijk. De gemeente gaat de boeren begeleiden. Sommige boeren waren de gemeente al voor, zij reden eerder op de dag hekken omver om toch op het Malieveld terecht te komen. Boeren worden zo goed mogelijk begeleid naar de omgeving van de demonstratielocatie ⤵️ pic.twitter.com/3m1MPxH6vD — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) October 1, 2019

Verkeer rond Den Haag staat vast Volgens de ANWB is de drukste ochtendspits ooit inmiddels afgezwakt. Rondom Den Haag staat het verkeer vooralsnog wel vast. De demonstratie op het Malieveld begint om 13.00 uur, de verwachting is dat nog meer boeren zich willen voegen bij collega's die al wel in Den Haag zijn aangekomen. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag moeten automobilisten rekening houden met meer dan twee uur vertraging. Den Haag zit nog altijd op slot: #A12 #dicht #boerenprotest pic.twitter.com/hu04qxhFWL — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) October 1, 2019

Boeren bij de NOS Boeren die met het openbaar vervoer op weg zijn naar Den Haag, maken een tussenstop in Hilversum. Ze protesteren voor het gebouw van de NOS. Ook voor het NOS gebouw staan boeren te protesteren. Ze zijn met de bus onderweg naar Den Haag en maken een tussenstop in Hilversum. #boerenprotest #agractie pic.twitter.com/z6gkPdJaZG — Fiorella Opromolla (@fiorellaopro) October 1, 2019

Nieuwe route naar de binnenstad Op sociale media zijn beelden te zien van boeren die op een andere manier proberen het Malieveld te bereiken: via het strand van Scheveningen. Alle wegen naar het veld zijn door de politie afgezet. Op het Malieveld zijn inmiddels meer dan honderd tractoren aangekomen, waar er maar 75 zouden worden toegelaten. Voor de rest van de tractoren zou parkeerplek zijn bij het stadion van ADO Den Haag of op het strand zelf. Boeren hebben nieuwe aanrijroute gevonden richting Malieveld Den Haag. #agractie #boerenprotest pic.twitter.com/Mkh21Eplp4 — Boer Bewust (@boerbewust) October 1, 2019

Twee aanhoudingen De politie Den Haag meldt via Twitter dat niet een maar twee boeren zijn aangehouden. De tweede boer bemoeide zich volgens de politie met de aanhouding van de boer die tegen de richting in reed op de middenberm.

Driehoek Den Haag bijeen Burgemeester Pauline Krikke heeft de politie en justitie bijeengeroepen om de „onveilige situatie" in de stad te bespreken. Voor de veiligheid van iedereen is het noodzakelijk dat de afzettingen gerespecteerd worden en aanwijzingen opgevolgd. ⤵️ pic.twitter.com/3bWoWGqfZc — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) October 1, 2019

Al meer dan 100 tractoren op Malieveld Volgens persbureau ANP zouden zich al meer dan 100 tractoren op het Malieveld hebben verzameld. De gemeente had toestemming gegeven voor slechts 75 tractoren. De weg naar het Malieveld is door de politie afgezet, waarvoor ook de waterkanonnen zijn uitgetrokken. Sommige boeren zijn met hun tractor over hekken rondom het veld gereden, zoals blijkt uit beelden die op sociale media rondgaan. En de helikopter vliegt ook over #boerenprotest https://t.co/ROynOnhHVO — Titia Ketelaar (@titia_k) October 1, 2019

Politieke reacties Verschillende politici hebben hun begrip voor het boerenprotest uitgesproken. Fractieleider van de ChristenUnie Gert-Jan Segers noemt het protest begrijpelijk: „onze boeren zorgen iedere dag voor ons voedsel en verdienen niet onze stank maar onze dank”, schrijft hij. Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver snapt de boosheid van de boeren. Hij stelt echter dat er wel veranderingen moeten worden doorgevoerd. „Het systeem van de bio-industrie is failliet. We moeten toe naar minder dieren in Nederland.” PvdA-Kamerlid William Moorlag vindt eveneens dat er iets moet veranderen. „Stikstof dwingt tot aanpak en verandering”, schrijft hij op Twitter. Wel stelt hij dat boeren verzekerd moeten blijven van een „fatsoenlijk bestaan en eerlijk inkomen”.

'Onveilige situatie' Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag overlegt volgens persbureau ANP met justitie en politie over een „onveilige situatie" in de binnenstad door het boerenprotest.

Waarom demonstreren de boeren? In dit vragenstuk vind je uitleg over het hoe en waarom van de boerenprotesten in Den Haag: Het boerenbedrijf komt in verzet

Bekijk hier de colonnes tractoren Boeren uit Drenthe blokkeren de A28 bij Hoogeveen. Foto Vincent Jannink/ANP Een politiewagen begeleidt de stoet. Foto Vincent Jannink/ANP De boeren vinden dat de agrarische sector de schuld krijgt van te veel maatschappelijke problemen, zoals de stikstofproblematiek. Foto Vincent Jannink/ANP De boeren zijn onderweg naar Den Haag, waar op het Malieveld wordt geprotesteerd. Foto Vincent Jannink/ANP Rond 08.30 uur stond er meer dan 1.100 kilometer file door het boerenprotest in combinatie met het slechte weer. Foto Vincent Jannink/ANP

Eén aanhouding NRC-redacteur Sheila Kamerman is in Den Haag, waar de wegen naar het Malieveld en het Binnenhof door de politie zijn afgezet. Dinsdagochtend werd een boer door de politie aangehouden, omdat hij tegen het verkeer in over de middenberm reed. Haagse binnenstad volledig afgesloten. #boerenprotest pic.twitter.com/6l24NH0oMo — Sheila Kamerman (@Sheilalaka) October 1, 2019

Afzettingen genegeerd Meer boeren proberen het Malieveld met hun tractor te bereiken: De boeren rijden nu de hekjes omver, politie kan niets doen💪😎#boeren #Boerenactie #boerenprotest #agriactie pic.twitter.com/zojaClYxcW — Tom vdm (@TVDMolen) October 1, 2019

Meer dan 1.100 kilometer file Volgens de ANWB is de ochtendspits op dinsdag de drukste ooit. Rond 08.30 stond op de Nederlandse snelwegen meer dan 1.100 kilometer file. Rijkswaterstaat raadt automobilisten af om de A12 naar Den Haag op te gaan. Tussen knooppunt Prins Clausplein en het Malieveld is de snelweg volledig afgesloten. Volgens de ANWB is de verkeershinder inmiddels over het hoogtepunt heen, met om 09.30 uur nog zo'n 500 kilometer file. 1110 km file. #boerenprotest#ongelukken#regen pic.twitter.com/Q19su4mr59 — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) October 1, 2019

'Een goed geslaagde actie' Een woordvoerder van de initiatiefnemers noemt de actie tegen persbureau ANP „tot nu toe al goed geslaagd". De actievoerders verwachten zo'n 15.000 boeren op het Malieveld. Boeren die niet meer met hun tractor het veld op mogen, worden naar het stadion van voetbalclub ADO Den Haag geleid of moeten op het strand van Scheveningen parkeren.

Hekken omver gereden Op sociale media worden beelden gedeeld van boeren die de omheining op het Malieveld omver rijden. De demonstratie staat gepland van 13.00 uur tot 15.00 uur. Op het Malieveld mogen van de gemeente Den Haag maximaal 75 trekkers zich verzamelen. Boeren hebben weer een nieuwe ingang gevonden op het #Malieveld en rijden hekken omver (via @GeLeHesjesNL) #boerenprotest #agractie pic.twitter.com/yVLw3Ffa4e — Boerenactie (@boerenactie) October 1, 2019

