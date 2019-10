KPN benoemt Joost Farwerck als nieuwe topman

KPN heeft operationeel directeur Joost Farwerck dinsdag aangesteld als nieuwe topman. De 54-jarige was al interim-bestuursvoorzitter van het telecombedrijf en is nu voor vier jaar aangesteld. Farwerck was sinds 2014 operationeel directeur bij KPN. Maandag besloot KPN af te zien van de benoeming van de Belgische Dominique Leroy als nieuwe topvrouw.

Met Farweck krijgt KPN iemand met een ruime staat van dienst binnen de eigen gelederen. De afgestudeerd jurist begon al in 1993 bij het toen nog telecom- en postbedrijf. Na diverse (management)functies binnen het bedrijf te hebben vervuld, trad Farweck in 2013 toe tot de raad van bestuur. Onder topman Eelco Blok was de operationeel directeur al eens eindverantwoordelijkheid voor KPN Nederland. Blok focuste zich op de internationale activiteiten van KPN.

Met die ervaring in het achterhoofd wilde Farweck al na het aftreden van Blok, in 2018, een gooi doen naar het topmanschap. Hij werd echter gepasseerd ten faveure van Maximo Ibarra, die meteen het takenpakket van Farwerck uitkleedde. De operationeel directeur was niet langer verantwoordelijk voor de consumentenmarkt en zakelijke dienstverlening.

Nieuwe kans

De Colombiaanse Italiaan Ibarra vertrok vanwege ‘familieredenen’ al na ruim een jaar als topman. Daardoor lonkte een nieuwe kans voor Farweck, die van zijn ambitie ooit topman te worden nooit een geheim had gemaakt. Omdat de keuze voor iemand van buitenaf niet goed uitpakte voor KPN drongen beleggers aan op een interne kandidaat. Farweck en financieel directeur Jan Kees de Jager hadden de beste papieren. Opnieuw werd Farweck echter gepasseerd, dit keer werd gekozen voor Proximus-topvrouw Dominique Leroy.

KPN zag maandag af van de benoeming van Leroy als topvrouw vanwege een omstreden aandelentransactie. De Belgische autoriteiten onderzoeken momenteel of zij zich schuldig heeft gemaakt aan handel met voorkennis. Volgens KPN is dit proces „onduidelijk en onvoorspelbaar” en „niet in het belang van KPN en haar aandeelhouders”.

Voor Farwerck, de ‘kroonprins’ van KPN, is het nu na drie keer wel raak. KPN besefte nu ook dat het bedrijf de best mogelijke kandidaat al binnen de eigen gelederen had. Voor die andere interne kandidaat, De Jager betekende het tevens zijn afscheid bij KPN. Hij vertrekt per 1 maart als financieel directeur, een functie die hij sinds 2014 bekleedde. De Jager wordt opgevolgd door Chris Figee, die overkomt van verzekeraar ASR.