Iran veroordeelt ‘CIA-spion’ tot doodstraf

Een Iraanse rechter heeft een persoon ter dood veroordeeld op verdenking van spionage voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Dat heeft een woordvoerder van de Iraanse rechtelijke macht dinsdag bekendgemaakt, aldus persbureau Reuters. Het is vooralsnog onduidelijk welke nationaliteit de veroordeelde bezit en of het om een man of een vrouw gaat.

Ook zijn dinsdag twee mannen veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en betaling van een boete van 55.000 dollar (ruim 50.000 euro). Een vierde persoon is veroordeeld voor spionage voor het Verenigd Koninkrijk en kreeg eveneens tien jaar celstraf. De persoon die ter dood is veroordeeld is in hoger beroep gegaan. De anderen kunnen hun veroordeling niet meer aanvechten.

17 verdachten

In juli maakte Iran bekend 17 spionnen te hebben gearresteerd die zouden werken voor de CIA. Het is vooralsnog onduidelijk of deze veroordelingen deze groep betreffen en wat de vier verdachten precies gedaan zouden hebben.

De vonnissen komen te midden van oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. President Donald Trump trok zich vorig jaar terug uit de nucleaire deal met onder meer Iran en legde Teheran zware economische sancties op.