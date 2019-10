Invoer hallucinerende ayahuasca-thee definitief strafbaar

Het invoeren van ayahuasca-thee is definitief strafbaar. De Hoge Raad heeft dinsdag bepaald dat een invoerverbod op het brouwsel een toegestane beperking op de vrijheid van godsdienst is. Het verbod is bedoeld „om de volksgezondheid te beschermen”.

Ayahuasca is hallucinatieopwekkend en bevat dimethyltryptamine (DMT), een stof die op de lijst van harddrugs staat. Gebruik van het theebrouwsel is overgewaaid uit Zuid-Amerika. Het brouwsel wordt steeds vaker gebruikt als alternatieve geneeswijze in spirituele sessies, maar ook tijdens erediensten van allerlei kerkgenootschappen, voor wie het drinken van ayahuasca een sacrament is.

Risico’s voor volksgezondheid

De Hoge Raad gaat mee in het oordeel van het Amsterdamse hof dat het verbod op DMT zwaarder weegt dan de vrijheid van godsdienst, omdat het middel risico’s voor de volksgezondheid met zich meebrengt. De zaak waarin uitspraak werd gedaan was tegen een vrouw die 33 kilo ayahuasca-thee vanuit Brazilië naar Nederland wilde invoeren voor gebruik bij een eredienst. De vrouw werd veroordeeld zonder straf.

In mei overleed een 31-jarige Hongaarse man nadat hij in het Brabantse Eersel een healingsessie had bijgewoond waar ayahuasca werd gebruikt. Ook kwam vorige week een man in Zeeland om het leven na een healingsessie. Het is nog niet duidelijk of ook bij die sessie ayahuasca in het spel was.

Lees ook dit opiniestuk: Ayahuasca en mistige sjamanen