Hof: geweld van militairen in Nederlands-Indië uit 1947 niet verjaard

De schade als gevolg van geweld en executies door militairen in Nederlands-Indië is niet verjaard. Dat heeft het Gerechtshof in Den Haag dinsdag bepaald. Nabestaanden van inmiddels overleden Indonesische oud-strijders eisten bij de rechter een schadevergoeding voor mishandelingen en executies door Nederlandse militairen in 1947.

De rechter vonniste in eerste aanleg ook dat de Nederlandse staat aansprakelijk is voor misdragingen van militairen. Het oordeel van het hof heeft gevolgen voor meerdere rechtszaken die werden aangespannen door nabestaanden van slachtoffers van buitensporig geweld van de Nederlandse krijgsmacht.

