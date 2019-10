Een stroom bekende YouTubers in ‘Misfit 2’

Ze hebben dezelfde haarborstel van K3, deze ‘openbaring’ zorgt ervoor dat Julia (YouTuber MeisjeDjamila) en haar middelbareschoolrivale Sterre (Jolijn Henneman) beseffen dat ze meer gemeen hebben dan ze denken. Is het gevatte zelfspot? In Misfit 2 wordt de commerciële, suikerzoete meidenband K3 die met een weinig toonvast optreden in een talentenshow de eerste stappen in showbizz zette als een voorbeeld opgevoerd.

De tweede film rond de populaire vlogster en zangeres Djamila is net als de eerste opgebouwd rond een talentenwedstrijd. Deze maal een zangstrijd tussen scholen, Julia en Sterre moeten dus samenwerken. Wat de prijs die hun school kan winnen exact inhoudt, naast „vijf sterren”, blijft vrij onduidelijk. Het script lijkt vooral een aanleiding om tussen muziekmomenten door een stroom bekende vloggers, influencers, acteurs en wat productplacement voorbij te laten komen. Het camerawerk mikt op Instagram- en andere scroll-liefhebbers.

Lees ook een achtergrondstuk over vloggerfilms: ‘YouTubers die speelfilms maken: als de fans maar blij zijn’

Zelden blijft iets langer dan een paar seconden in beeld. Wie sporadische geestige parodiemomenten op de selfiecultuur of flarden van meer onderhoudende muziekacts wil opmerken, moet zeer oplettend zijn of behoren tot de leeftijdscategorie waarop vakkundig wordt gemikt.

Jeugdfilm Misfit 2 Regie: Erwin van den Eshof. Met: Djamila, Niek Roozen, Jan Kooijman, Gio Latooy, Tinne Oltmans, Jeremy Frieser, Hanwe. In: 121 bioscopen ●●●●●

