Duurste schilderij ter wereld ‘Salvator Mundi’ niet naar Parijs

Salvator Mundi, het duurste schilderij ter wereld, zal ontbreken op de Leonardo da Vinci-tentoonstelling die op 24 oktober in het Louvre in Parijs opent. Dat meldt The Art Newspaper. De Amerikaanse kunstkrant baseert zich op anonieme bronnen.

Het Louvre bezit zes van de vijftien schilderijen die geheel of grotendeels aan Leonardo da Vinci worden toegeschreven, waaronder de Mona Lisa. Voor de expositie zijn bruiklenen verkregen uit Groot-Brittannië en, met enige moeite, uit Italië en Rusland. Salvator Mundi is het belangrijkste werk dat waarschijnlijk afwezig is in de show.

Salvator Mundi, Leonardo Da Vinci’s portret van Christus als redder van de wereld. Foto Christie’s

Het omstreeks 1500 geschilderde portret van Christus als redder van de wereld werd in 2017 door Christie’s geveild voor het recordbedrag van 450 miljoen dollar. De Saoedische prins Badr bin Abdullah zou het paneel hebben gekocht namens het ministerie van Cultuur en Tourisme van de golfstaat Abu Dhabi.

Eind 2017 werd aangekondigd dat het schilderij in het Louvre Abu Dhazou komen te hangen. Maar dat is nog altijd niet gebeurd. In juni verschenen onbevestigde berichten dat het zou hangen aan boord van het superjacht van Mohammed bin Salman, de kroonprins van Saoedi-Arabië. Ook trokken diverse kunsthistorici van naam de (volledige) toeschrijving aan Leonardo in twijfel.

De tentoonstelling in het Louvre duurt tot 24 februari 2020.