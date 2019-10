Op het Malieveld in Den Haag kwamen dinsdag duizenden boeren en medestanders bijeen om te protesteren tegen het landbouwbeleid . Vanuit alle hoeken van het land vertrokken ze maandagavond of -nacht. Dat resulteerde in de drukste ochtendspits ooit , volgens de ANWB. Politici spraken de menigte toe, maar werden veelal uitgejoeld. Landbouwminister Schouten zei dat zolang zij minister is, de veestapel niet wordt gehalveerd.