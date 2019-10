Doorzoekingen Haagse wethouders om verdenking corruptie en omkoping

Twee wethouders uit Den Haag worden verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van ambtsgeheim. De Rijksrecherche doorzoekt dinsdag de werkkamers en woningen van de wethouders, meldt het Openbaar Ministerie. Er worden ook werkplekken van enkele ambtenaren en woonadressen van drie Haagse ondernemers doorzocht.

De doorzoekingen worden gedaan bij Richard de Mos, wethouder van Economie, Sport en Buitenruimte en eerste locoburgemeester, en Rachid Guernaoui, wethouder van Financiën, Integratie en Stadsdelen. Beiden zijn lid van de politieke partij Hart voor Den Haag/Groep De Mos en worden verdacht van onder meer het tegen betaling regelen van vergunningen.

Een van de verdachte ondernemers staat op de kandidatenlijst van Hart voor Den Haag/Groep De Mos en zou de partij financieel hebben gesteund in ruil voor gunsten, waaronder vertrouwelijke informatie uit het stadsbestuur. Ook een raadslid van die partij wordt verdacht van betrokkenheid bij ambtelijke corruptie.

Geen subsidie

Hart voor Den Haag/Groep De Mos is geen landelijke partij en krijgt daarom geen subsidie. De hele campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar werd gefinancierd door donaties. De Mos noemde dit bij NRC „creatief campagnevoeren” en zei dat zijn partij daar „heel transparant” over is.

Politieke tegenstanders hebben meermaals gewezen op de banden tussen De Mos en ondernemers. In 2017 beschuldigden SP, PvdA en de Haagse Stadspartij De Mos van „cliëntelisme” vanwege zijn banden met ondernemers.