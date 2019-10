Dementie zonder dat het zwaar wordt in ‘Kapsalon Romy’

Hoe leg je jonge kinderen uit wat dementie is? Naar schatting is het aantal patiënten in Nederland gestegen tot ruim 280.000, de kans dat kinderen te maken krijgen met een dementerende kennis of familielid is groot.

In Mischa Kamps familiefilm Kapsalon Romy zien we hoe de tienjarige Romy zelf ontdekt dat er iets ‘mis’ is met haar nuffige grootmoeder Stine. Mede door de scheiding van haar ouders is ze verplicht na school naar de kapsalon van Stine te gaan. Het levert schrijnende momenten op, zoals Stine die eerst kwaad reageert als haar kleindochter ontdekt dat oma vergat dat ze bij haar thuis lag te slapen. Hoewel Romy weinig sympathie voelt voor haar grootmoeder, probeert ze de voor beiden pijnlijke situatie te bezweren met een „maakt niet uit”. Waarop Stine schuldbewust toegeeft dat het „wel uitmaakt”.

Terwijl grootmoeder en kleinkind naar elkaar toegroeien, wordt Stine verwarder en wentelt ze zich meer in nostalgie over haar geboorteland Denemarken. Vita Heijmen en Beppie Melissen leveren een indrukwekkend prestatie: zonder dat de film zwaar voelt, komen onder andere ontkenning, paranoia, het verlies van decorum en de gevaarlijke combinatie van een gasvuur en verwardheid aan bod.

Lees ook: Ouderen krijgen een prominentere rol in de Nederlandse film

Tegelijkertijd voelt de film door het schijnbaar systematische aan bod laten komen van dementiesymptomen bij momenten didactisch. Iets wat versterkt wordt door de wat oubollige voice-over en het feit dat het verhaal soms lijkt te spelen in een archaïsch Nederland. Op een baldadig aangekochte, veel te dure mobiele telefoon na; spilzucht hoort soms bij dementie. Dat alles wordt goedgemaakt door een tijdloze, maar daarom niet minder mooie finale.

Familiefilm Kapsalon Romy Regie: Mischa Kamp. Met: Vita Heijmen, Beppie Melissen, Noortje Herlaar, Bianca Krijgsman. In: 44 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven