De doggy bag op pootjes

In New York mogen dieren alleen mee de metro in als ze in een tasje zitten. Burgemeester Bill de Blasio bedacht die regel enkele jaren geleden omdat dat ‘comfortabeler’ zou zijn voor andere metro-gangers. Dieren mogen in ieder geval geen stoel bezet houden (net als in Nederland). De regel in New York spreekt over een „container” waarin de huisdieren „enclosed” moeten zijn.

Het lijkt heldere taal. Maar de stad waarvan het Vrijheidsbeeld het symbool is, bleek niet voor een gat te vangen. Met veel creativiteit worden honden in tassen en tasjes gehesen. Niet alleen chihuahua’s en maltezers, maar ook grote hondenrassen als husky’s en rottweilers. Viervoeters in backpacks, Ikea-tassen en in vuilniszakken. Een witte herder in een sporttas, een teckel in een schoudertas, een boxer in een rugzak, een poolhond in een jutezak. Heel soms stuit dit gedrag op verzet.

Eerder dit jaar werd de toegang geweigerd aan een man die weinig meer dan wat lappen om zijn hond had gebonden. Maar veel vaker lukt het wèl honden te laten meereizen, is te zien op talloze instagramposts.

Lesje voor Bill de Blasio: hond en baasje vormen een onafscheidelijk duo en New York is niet te temmen.