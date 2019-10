‘Databank werkzoekenden met arbeidsbeperking nauwelijks effectief’

De drie jaar oude UWV-databank waarmee werkgevers kunnen zoeken naar mensen met een arbeidsbeperking werkt nauwelijks. Dat schrijft Trouw op basis van eigen onderzoek en een intern onderzoeksrapport uit 2018 dat het dagblad opvroeg bij de overheidsinstelling.

In de databank van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zijn 157.659 mensen opgenomen, maar volgens Trouw is daarvan nog geen 8 procent direct beschikbaar voor werk, onder meer omdat velen op de lijst niet kunnen of willen werken. Dit jaar hebben slechts 54 bedrijven kandidaten geselecteerd uit de databank. In 2017 en 2018 zijn er zo’n honderd kandidaten geplaatst.

Van meer dan de helft van de mensen zouden zo veel gegevens ontbreken dat ze nooit naar voren komen bij zoekopdrachten van werkgevers. Zo is van ruim 42 procent niet bekend wat hun opleidingsniveau is en is bij een vergelijkbaar percentage niet ingevuld in welke sectoren ze willen werken.

Eind 2016 lanceerde het UWV een nieuw systeem om werkgevers eenvoudiger in contact te brengen met werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Deze databank is onderdeel van een groter plan om, na sluiting van de sociale werkplaatsen, 125.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Onvrede bij het UWV

Medewerkers van het UWV zijn zelf ook ontevreden over de databank, blijkt uit de evaluatie die onderzoeksbureau Mediatest vorig jaar uitvoerde voor het UWV. Personeel van de overheidsinstelling geeft het instrument gemiddeld een 4,5 op school van 10, bijna de helft zou het instrument niet aanraden.

Astrid Hendriks, landelijk manager bij het UVW, bevestigt dat de databank niet veel wordt gebruikt. „De kandidatenverkenner is een hulpmiddel, dat er onder grote druk van de politiek is gekomen”, aldus Hendriks in Trouw. „Hoeveel werkgevers er gebruik van maken of hoeveel kandidaten er worden geselecteerd, is geen doel op zich.”

Wat haar betreft blijft de databank in gebruik. Maar, zegt ze, het moet als één van de middelen gezien worden die mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen, niet als het enige. Het UWV meldt dat naar aanleiding van het rapport van Mediatest een verbeterplan is opgesteld.