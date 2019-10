Controversiële antropoloog Napoleon Chagnon (81) overleden

De controversiële Amerikaanse antropoloog Napoleon Chagnon is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft The New York Times maandag bekendgemaakt na een berichtgeving van Chagnons kleindochter. De cultureel antropoloog onderzocht in de jaren 60 de Yanomami-stam in het Amazoneregenwoud en zorgde ervoor dat de inheemse Zuid-Amerikanen wereldberoemd werden. Door zijn onderzoeksmethodes raakte Chagnon later in opspraak.

Chagnon begon in 1964 met zijn onderzoek naar de Yanomami. Vier jaar later bracht hij het boek Yanomamö: The Fierce People uit, dat een antropologische klassieker zou worden. Chagnon omschreef de Yanomami gedurende zijn loopbaan meermaals als een woest volk, onder meer omdat ze oorlog zouden voeren om vrouwen. Zijn kennismaking met de Yanomami, die een ritueel uitvoerden met de drug ebene, beschreef hij als volgt:

„Ik zag een dozijn naakte, zwetende, afzichtelijke mannen ons aanstaren langs hun pijlen. Ze hadden grote plukken groene tabak tussen hun tanden, waardoor ze er nog afzichtelijker uitzagen. Slierten groen slijm dropen uit hun neusgaten.”

Kritiek

Hoewel het onderzoek in eerste instantie op een positieve manier werd ontvangen, ontstond jaren later ferme kritiek op Chagnon. Critici stelden onder meer dat de antropoloog de inheemsen naar zijn eigen masculiene zelfbeeld had omgeschreven. Ook zou de antropoloog er racistische denkbeelden op nahouden en onderlinge conflicten hebben aangewakkerd door machetes uit te delen.

Academici met wie hij had samengewerkt namen het juist op voor Chagnon en prezen zijn voorzichtige werkwijze. De beschuldiging dat hij in 1968 expres een mazelenepidemie onder de Yanomami verergerde om eugenetische theorieën te testen, werd later weerlegd.

Chagnon werd in 2012 opgenomen in de National Academy of Sciences, de meest prestigieuze wetenschappelijke organisatie van de Verenigde Staten. Er leven momenteel nog enkele tienduizenden Yanomami. Hun leefwereld wordt in gevaar gebracht door onder andere militaire expedities in de Amazone.