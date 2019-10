Met deze wapens maakt China zijn militaire inhaalslag

Het was vooral niet China’s bedoeling om met zijn „spierballen te rollen”. De militaire parade die dinsdag over het Plein van de Hemelse Vrede trok ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van de Volksrepubliek China was bedoeld als „positieve energie” voor de wereldvrede, zo had het ministerie van Defensie vooraf laten weten.

China eist niet alleen economisch en politiek zijn plek op als wereldmacht, maar ook militair, en dat was te zien aan de parade. Er marcheerden 15.000 militairen mee en er werden 160 vliegtuigen ingezet. Belangrijker nog dan die aantallen waren de nieuwste wapens die het Volksbevrijdingsleger aan de wereld liet zien.

Volgens de Chinese langetermijnplannen moeten de strijdkrachten in 2035 „volledig gemoderniseerd” zijn en in 2049, als de Volksrepubliek honderd jaar bestaat, „van wereldklasse”. Onduidelijk is vooralsnog wat dat precies betekent.

„Het Volksbevrijdingsleger loopt nog ver achter bij de belangrijkste legers van de wereld”, schreef de Chinese regering deze zomer in een strategie-document. Het was een aansporing: China werkt in razend tempo aan een militaire inhaalslag. Waar het voorheen afhankelijk was van buitenlands (Russisch) materieel, zoals straalmotoren en radarsystemen, werkt het nu aan een eigen defensie-industrie die alle hoofdwapensystemen plus de benodigde onderdelen zélf ontwikkelt.

Wie wil weten hoe ver China daarmee is, neemt de parade onder de loep. Wat valt daar op?

1 DF-17 hypersonische raket

Er waren in de parade talloze raketten, maar over de DF-17 zal het langst worden nagepraat in Washington en Tokio. Deze hypersonische ballistische raket, die een snelheid zou kunnen bereiken van ergens tussen vijf en tien keer de snelheid van het geluid, was voor het eerst in een militaire parade te zien. Hij gaat zó snel, dat het vermoeden bestaat dat de afweersystemen die de Verenigde Staten en bondgenoten als Japan in de regio hebben opgesteld, hem niet kunnen onderscheppen. Voor president Xi Jinping gaat er niets boven stabiliteit en veiligheid, zowel intern als extern. Maar extern is die stabiliteit verre van gegarandeerd: China voelt zich militair in een hoek gedreven door de VS en zijn bondgenoten. De VS hebben troepen gelegerd in Zuid-Korea, Japan, de Filippijnen en Thailand. De ruwweg 155 miljard euro die China dit jaar aan defensie besteedt is slechts een kwart van wat de VS eraan uitgeeft. Maar de bestedingen stijgen snel: in tien jaar tijd zijn deze verdubbeld.

2 DF-41 intercontinentale raket

Dit is de eerste Chinese raket die het hele Amerikaanse grondgebied kan treffen, evenals heel Europa. De DF-41, die voor het eerst werd getoond in een parade, heeft een bereik van ongeveer 12.000 kilometer en kan tot tien raketkoppen dragen. Hij kan vanaf een groot voertuig afgeschoten worden, zodat hij relatief mobiel is. Ook twee andere raketten trokken de aandacht, omdat ze belangrijke nieuwe wapens zijn voor de marine. Zij beschikken over eindgeleiding, waardoor de kop tijdens de vlucht zijn doel kan zoeken. Dat maakt de raketten geschikt voor aanvallen op bijvoorbeeld Amerikaanse vliegdekschepen. De DF-21D heeft een bereik van zo’n 2.500 kilometer, wat hem inzetbaar maakt in een conflict met Taiwan. De zwaardere, hypersonische DF-26 (bereik 3.500 kilometer) kan de belangrijke Amerikaanse vlieg- en marinebases op het eiland Guam in de Grote Oceaan treffen, en wordt daarom ook wel Guam Killer genoemd.

3 J-20 gevechtsvliegtuig

Het eerste Chinese gevechtsvliegtuig dat stealth is, en dus (zo goed als) niet waarneembaar voor radar. Het toestel is bedoeld als concurrent van de Amerikaanse stealthjager F-22 en de Russische Soechoj-57. Hij is zo gebouwd dat hij zo moeilijk mogelijk waarneembaar is als hij frontaal komt aanvliegen. Volgens deskundigen is het toestel geoptimaliseerd voor een confrontatie met de VS. Van oudsher was vooral de Chinese landmacht sterk, maar nu ligt er meer nadruk op marine en luchtmacht en gaat er veel geld naar deze onderdelen. Dit is in overeenstemming met Xi’s visie dat de bedreigingen voor China steeds meer van buitenaf komen, vooral van Amerika, dat moeite heeft om China naast zich te dulden. „Alle wapens die op de parade worden getoond zijn vergelijkbaar met die van China’s peers” , zegt Danny Pronk, die voor Instituut Clingendael het Chinese leger volgt. „Sommige systemen worden zelfs geëxporteerd, zoals de drones.”

4 H6-N bommenwerper

Deze bommenwerper, een gemoderniseerde versie van de Russische Toepolev-16, kan in de lucht worden bijgetankt en heeft een groter bereik dan zijn voorgangers. Eén model heeft een uitsparing in de romp van waaruit een ballistische raket kan worden afgevuurd. De H6-N is een van de vele getoonde wapens die ingezet kunnen worden voor China’s grote wens om de Amerikanen te verdrijven uit de Oost- en Zuid-Chinese Zee – die China ziet als zijn natuurlijke achtertuin – en op den duur het liefst ook uit delen van de Grote Oceaan. Alleen zo wordt voorkomen dat de VS de handelsstromen tussen China en de wereld op een kwade dag kan blokkeren, denkt Beijing. Om dit te bereiken zet China behoorlijk agressieve stappen die net niet provocatief genoeg zijn om militaire actie van de VS of van landen in de regio uit te lokken. Het opvallendst is het opspuiten van kunstmatige eilandjes in de Zuid-Chinese Zee, die dienen als vooruitgeschoven militaire posten.

5 WZ-8 spionagedrone

Deze raket-aangedreven supersonische spionagedrone was een van de spektakelstukken van de parade. Hij levert nauwkeuriger informatie dan satellieten en is opnieuw een teken dat de Chinese strijdkrachten zich zijn gaan richten op conflicten op langere afstand. Op steeds meer plaatsen morrelt China aan de status quo om zijn invloedssfeer te vergroten. Dat is bijvoorbeeld duidelijk in Kiribati, een mini-eilandstaatje in de Grote Oceaan, ver buiten de Zuid-Chinese Zee. Dat verlegde onlangs net als de Salomonseilanden zijn loyaliteit van Taiwan naar de Volksrepubliek. Bondgenoten als Kiribati, hoe klein ook, kunnen China op den duur ook helpen bij de beheersing van de Stille Oceaan. Ook in Zuid-Azië en in Afrika breidt China zijn militaire aanwezigheid uit. In Djibouti, strategisch gelegen in Oost-Afrika, opende China in 2017 zijn eerste buitenlandse basis. Volgens China is die alleen bedoeld voor de bestrijding van piraterij en humanitaire missies.

6 GJ11 stealth gevechtsdrone

De andere nieuwe drone was de GJ-11, de nieuwste versie van de Sharp Sword. Deze gevechtsdrone zou min of meer stealth zijn en kan daardoor diep in vijandig gebied doordringen zonder op te vallen. Hij kan bijvoorbeeld worden ingezet vanaf een vliegdekschip, waarvan China er inmiddels twee heeft (tegenover zes stuks van de Verenigde Staten). Het eerste vliegdekschip, de Liaoning, was pas in 2016 gevechtsklaar en was van oorsprong een Russisch, niet afgebouwd schip. China heeft het na de instorting van de Sovjet-Unie van de Russen gekocht en afgebouwd. Het tweede schip, de Shandong, is het eerste dat helemaal in China is gebouwd en kan veertig vliegtuigen dragen. Een derde vliegdekschip is in aanbouw en zal waarschijnlijk iets groter zijn, onbekend is of er een vierde komt. Volgens onderzoeker Pronk van Clingendael heeft dat een belangrijk voordeel: de eerste twee vliegdekschepen gebruiken een soort skischans voor het laten opstijgen van vliegtuigen, waardoor die minder volgetankt kunnen worden en minder wapens kunnen dragen. Op een groter schip is plaats voor het katapultsysteem dat de VS ook gebruiken om vliegtuigen te lanceren.

7 HSU-001 onderwaterdrone

Voor velen een verrassing was de aanwezigheid van twee van deze ‘onderwaterdrones’. Er zijn maar weinig landen die over dergelijke wapens beschikken; de bekendste is de Orca van de Amerikaanse marine. De HSU-001 kan bedoeld zijn om de vier Chinese nucleair aangedreven onderzeeërs te beschermen, of om dichtbij de kust van andere landen inlichtingen in te winnen. Voorheen lagen de Chinese onderzeeërs opgesteld in de Golf van Bohai, om Noord-Korea in de gaten te houden. Tegenwoordig liggen ze bij het eiland Hainan in de Zuid-Chinese Zee. China zou werken aan nieuwe, grotere onderzeeërs, die in dieper water kunnen en zich dus makkelijker kunnen verbergen. Handig voor de onderzeeërs zijn de kunstmatige eilandjes die China heeft gemaakt in deze zee. In 2016 spanden de Filippijnen een zaak tegen China aan bij het Permanente Hof van Arbitrage, dat oordeelde dat China onterecht aanspraak maakt op het overgrote deel van de Zuid-Chinese Zee. Maar Beijing heeft die uitspraak genegeerd en zo een nieuwe realiteit geschapen. De buurlanden durven een militaire confrontatie niet aan.