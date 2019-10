China viert jubileum met groot vertoon in Beijing

Met groot vertoon vierde China dinsdag dat Mao Zedong zeventig jaar geleden de communistische Volksrepubliek China uitriep. Het hoogtepunt vormde een toespraak van president Xi Jinping op het Plein van de Hemelse Vrede, gevolgd door een militaire parade.

Na een plechtig saluut uit ouderwetse kanonnen verscheen Xi op het bordes van de poort die uitkijkt op het plein. Op dezelfde plaats riep Mao zeventig jaar geleden: „Het Chinese volk is eindelijk opgestaan.” Xi benadrukte dat de Communistische Partij aan het hoofd van alles en iedereen staat, en als opperbevelhebber van de Chinese strijdkrachten reed hij in een zwarte auto van het merk Rode Vlag langs een eindeloze hoeveelheid militairen en materieel. „Kameraden, dank voor jullie grote inzet”, riep hij vanuit de auto steeds weer, en de troepen antwoordden met de kreet „We dienen het volk”.

Zomaar als burger komen kijken was onmogelijk, de toegangskaartjes gingen vooral naar mensen in overheidsdienst. Vrijwilligers hadden het publiek geleerd hoe en op welke momenten ze met de rode vlaggetjes moesten zwaaien die ze in een tas op hun stoel hadden gevonden. Veel aanmoediging hadden de meesten niet nodig: ze blaakten van enthousiasme en trots.

Helemaal toen er een praalwagen langs reed met een enorm, goud glimmend exemplaar van het sterrenembleem van China. Datzelfde embleem gingen demonstranten in Hongkong eerder met zwarte verf te lijf. Niemand in Beijing die daar op deze stralende dag aan leek te denken.

In Hongkong was dinsdag, ter gelegenheid van het jubileum, een extra protestdag georganiseerd. Tienduizenden waren in de middag weer op de been. Zij riepen Beijing op „de macht terug te geven aan het volk”.