China viert, Hongkong demonstreert

China viert dinsdag zijn verjaardag met een grote militaire parade. Het is precies zeventig jaar geleden dat Mao Zedong de communistische Volksrepubliek China uitriep . Huidig president Xi Jinping sprak het Chinese volk dinsdag op het Plein van de Hemelse Vrede toe. Zo'n tweeduizend kilometer verderop, in Hongkong, gingen betogers juist massaal de straat op om zich uit te spreken tégen China. Volgens de organisatoren zouden er honderdduizend mensen op de been zijn. Een demonstrant raakte ernstig gewond door een politiekogel