Vroeger dacht ik dat het de koeien waren die op de boerderij ‘boe’ zeggen, maar het zijn dus de boeren die loeien. De koeien hoor je allang niet meer, die komen niet over het geluid van hun zoemende melkrobots heen. Dinsdagochtend stond een kluit boeren voor het NOS-gebouw journalisten op te wachten. De minachting voor de media, de stadse mensen en alles met het woord klimaat erin was voelbaar. Aan het eind van de dag stond er weer een pluk, ze kwamen op uitnodiging door een extra uitzending op Radio 1 loeien, want ‘dat stuk stront van D66’ was er ook.

Het was boerenactiedag. De boeren waren boos en daarom mochten ze een dag lang doen wat gewone mensen nooit mogen: files veroorzaken, tegen het verkeer in rijden en hekken omver rijden.

Op het Malieveld in Den Haag wachtte ze een boterzachte ontvangst. Het wereldrecord buigen voor de boer in de openlucht werd er moeiteloos gebroken. Bij aankomst lieten ze zich in de armen van Geert Wilders vallen die wel weet hoe hij zijn stemvee moet aanspreken.

„Helden.”

Vanaf het podium werden ze daarna een uur naar de mond gepraat, tijdens Jesse Klaver mochten ze dan even loeien. Wat verbaasde waren de prominente vipzitplaatsen op het podium voor bijna alle prominenten van Forum voor Democratie.

Carola Schouten haalde meteen de angel uit de middag. Onder haar bewind werd de veestapel in ieder geval nooit gehalveerd! Daarvoor was ze dan toch echt te veel boerendochter. Zie daar de boerenlobby: daarom zijn het zo vaak mensen met boerenwortels die minister van Landbouw worden, terwijl het zo veel efficiënter zou zijn als een onbevooroordeeld persoon de stal eens zou schoonvegen.

Wat verder opviel was dat de boerenvrienden op de sociale media dezelfde mensen zijn die voor Zwarte Piet en blokkeer-Friezen en tegen ‘gelukszoekers’ en boerka’s zijn. Het maatschappelijk ongenoegen had de gele hesjes verruild voor klompen.

Arnold Karskens, de ongekozen ‘journalist van het volk’, twitterde: ‘Natuurlijk steun óók ik de protestmars naar Den Haag. Geboren & getogen in de Beemster zat ik als jonge jongen op de tractor. Hup Hollandse Boeren! Wees Voor Niemand Bang!’

Nul argumenten, veel sentiment, maar verder wel hele dagen op jacht naar feitelijke onjuistheden bij de ‘mainstream media’.

Het was een verloren dag voor zowel het klimaat als de boeren, maar een topdag voor liefhebbers van het menselijk tekort. Zelf ontmoette ik bij het verlaten van het Mediapark een varkensboer met kippenvel.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.