Johnson ontkent uitgelekt alternatief voor grens met Ierland

Premier Johnson ontkent dat hij aan beide zijden van de Ierse grens mobiele douaneposten wil opzetten

Volgens de Ierse nieuwszender RTE heeft het Verenigd Koninkrijk als alternatief voor de backstop voorgesteld om aan beide zijden van de grens met Ierland mobiele douaneposten op te zetten. Deze zogeheten customs clearence centres zouden tussen de acht en zestien kilometer vanaf de grens worden opgezet. Volgens RTE staan de plannen in technische documenten die Londen naar Brussel heeft gestuurd.

De grens met Ierland is een van de grootste pijnpunten in de huidige overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Johnson wil van de backstop af, een noodmaatregel die ervoor zorgt dat er geen harde grens komt tussen Noord-Ierland en Ierland. De backstop moet voorkomen dat sektarische spanningen in Noord-Ierland oplaaien. Het Britse parlement verwierp vanwege de backstop tot drie keer toe het akkoord dat de vorige premier Theresa May sloot met de EU. Het alternatief van mobiele douaneposten zou ervoor zorgen dat er aan de grens zelf geen controles zullen zijn, maar iets verderop wel.

Premier Johnson ontkende dinsdag dat hij controleposten voorbij de grens wil creëren, maar stelt wel dat er „ergens” controles uitgevoerd moeten worden. Hij zei niet welk alternatief hij wel in gedachten heeft. De Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney verwierp de plannen op Twitter. Volgens hem wordt het tijd dat de Britse regering de Europese Unie „een serieus voorstel” doet om deze maand tot een deal te komen.

De Britse regering doet de Europese Unie naar verwachting later deze week een nieuw voorstel voor de Brexit, die gepland staat op 31 oktober.

