Amerikaanse operazangeres Jessye Norman overleden

De operazangeres Jessye Norman is maandag overleden in een ziekenhuis in New York. Volgens de verklaring van haar familie is ze overleden aan de gevolgen van ruggenmergletsel. Norman is 74 jaar geworden.

De Amerikaanse werd wereldberoemd als sopraan dankzij haar interpretaties van componisten als Wagner, Mahler en Strauss. Iets wat haar volgens The New York Times op het lijf geschreven was, omdat ze “een uitgesproken krachtige stem had, die nooit geforceerd klonk”.

In de jaren zeventig en tachtig zong ze met grote orkesten van over de hele wereld, als de Scala in Milaan, het Berliner Philarmoniker en het New York Philharmonic Orchestra. Ook trad ze op bij de inauguratie van de Amerikaanse presidenten Ronald Reagan in 1985 en Bill Clinton in 1997.

Talloze prijzen

De lange carrière van Norman voerde haar meerdere malen langs het Concertgebouw in Amsterdam. Ze kreeg voor haar bijdrage aan de operamuziek in 2006 de Edison Klassiek oeuvreprijs. Ook in het buitenland kreeg Norman talloze prijzen en onderscheidingen, waardoor ze uitgroeide tot een van de meest gelauwerde Amerikaanse artiesten van de twintigste eeuw. Zo won Norman vijf Grammy Awards, een National Medal of Arts en werd ze opgenomen in de Amerikaanse Hall of Fame voor Klassieke Muziek.

Jessye Norman vertolkte in meerdere opera’s de hoofdrol, zoals Aida in Verdi’s gelijknamige opera, Dido in Purcell’s Dido en Aeneas en Carmen in de opera van Bizet. Ze toonde daarmee aan dat in de overheersend blanke operawereld een artiest met een andere huidskleur ook carrière kon maken.

In een verklaring schrijft de familie van Norman trots te zijn op haar muzikale prestaties en de inspiratie die ze gaf aan haar luisteraars over de hele wereld.

Norman zingt Dido’s Lament in Purcell’s Dido and Aeneas