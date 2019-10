Akkoord KLM en bonden voor grond-, cockpit- en cabinepersoneel

KLM heeft met de vakbonden een akkoord bereikt voor het grond-, cockpit- en cabinepersoneel. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij dinsdagmiddag. Het bereikte akkoord moet nu voorgelegd worden aan de leden van de bonden.

Er zijn afspraken gemaakt over onder meer loon en roosters. Voor het grondpersoneel bedraagt de loonsverhoging tot en met 2021 8,5 procent. De loonsverhoging van het cabine- en cockpitpersoneel bedraagt in diezelfde periode 7 procent. FNV laat blijken daar niet tevreden mee te zijn, maar stelt in een verklaring dat de andere arbeidsvoorwaarden als het aankomt op roosters, het compenseren van werk in vrije tijd en de personeelsbezetting aan boord wel gunstig zijn.

Impasse

De onderhandelingen tussen de luchtvaartmaatschappij en de bonden sleepten zich al maanden voort. Om de impasse te doorbreken voerden leden van vakbond FNV vorige maand protestacties op Schiphol. Door die demonstratie van grond- en cabinepersoneel werden tientallen vluchten geannuleerd. Na de demonstraties voegde FNV zich weer bij de gesprekken.

De cao die nu voorgelegd moet worden aan leden van de vakbond eindigt op 1 maart 2022 en gaat met terugwerkende kracht op 1 juni dit jaar in. Volgens persbureau ANP wordt de cao de komende weken voorgelegd aan de leden van de acht vakbonden. Tot die tijd zijn verdere acties van de baan.