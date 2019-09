Wolvin Naya waarschijnlijk omgebracht in België

Wolvin Naya, die eind 2017 door Nederland trok, is vrijwel zeker dood, evenals haar welpen. Het Vlaamse equivalent van Staatsbosbeheer Natuur en Bos gaat er vanuit dat Naya „kwaadwillig werd omgebracht”.

Naya verdween voor de zomer van de radar. De afgelopen maanden zette Natuur en Bos onder meer drones in om moeder en kroost op te sporen. Ook kamden boswachters vergeefs het leefgebied van de wolvin af op zoek naar sporen van de familie.

De laatste beelden van Naya, daterend van maanden geleden, lieten zien dat de wolvin drachtig was. Recenter werden wel nog beelden gemaakt van haar mannetje August die voor het gezin voedsel verzamelde, maar daar hield hij op een gegeven moment mee op. De welpjes van Naya en August hadden inmiddels 4,5 maanden oud - en dus zichtbaar - moeten zijn, aldus Natuur en Bos.

‘Actie van professionelen’

Natuur en Bos gaat er onder meer vanuit dat Naya en haar welpen zijn gedood omdat experts niets aantroffen in de uitwerpselen van August wat de dood van zijn vrouw en welpen kon verklaren, zegt een woordvoerder. Aangezien August de prooien voor het hele gezin verzorgde, hadden eventuele ziektekiemen ook in zijn uitwerpselen gevonden moeten worden. Ook komt sterven in het kraambed nauwelijks voor bij wolven en hebben boswachters geen kadavers gevonden. Dit zou er volgens de woordvoerder op duiden dat die zijn weggehaald.

Bovendien werden tijdens het onderzoek meerdere illegale jagers in het gebied aangetroffen en beboet. „De wolven bevonden zich in ontoegankelijk gebied waar niemand zich in principe mocht bevinden”, aldus Natuur en Bos. „De actie was dus goed voorbereid door professionelen.”

Naya streek begin vorig jaar neer in Belgisch Limburg, nadat ze vanuit Duitsland door Drenthe, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant was getrokken. In België ontmoette de wolvin August, van wie ze zwanger werd. Het mannetje bevindt zich wel nog in het gebied en werd afgelopen weekend op camerabeelden vastgelegd.