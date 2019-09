Porsche-importeur en oud-autocoureur Ben Pon overleden (82)

Ondernemer en voormalig autocoureur Ben Pon is maandag op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) bekendgemaakt. Pon is de zoon van Ben Pon senior die als oprichter van Pon Holdings degene was die Volkswagen naar Nederland haalde.

In de eerste jaren van Ben Pon junior zijn werkende leven verdiende hij de kost als autocoureur. In 1962 reed hij in de Formule 1 de Grand Prix van Holland, waar hij al vroeg in de race uitviel. In 1965 stopte hij met professioneel racen en werd hij directeur van Pon Porsche Import. In deze functie zorgde hij voor het grootschalig uitrollen van het luxueuze automerk in Nederland. Ook was hij nauw betrokken bij het Racing Team Holland, waarvoor hij onder meer de aankoop van de eerste Porsche 904 financierde.

Tot 1981 was Pon een van de vier directeuren van het bedrijf van zijn vader. Een decennium later werd de ondernemer wijnbouwer en -handelaar in Californië, waar hij ook een hotel liet bouwen. De zogenoemde Bernardus-wijnen werden wereldberoemd. Intussen richtte Pon het investeringsfonds Berk op, waar hij tot twee jaar geleden bij betrokken was.

Pon was in de jaren vijftig en zestig een bekend gezicht op het circuit van Zandvoort, waar hij bij vrijwel iedere race aanwezig zou zijn geweest. Tijdens de Formule 1 die volgend jaar in de kustplaats plaatsvindt, zal een van de tribunes omgedoopt worden tot de Ben Pon-tribune.