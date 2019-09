Vlaanderen krijgt een centrum-rechtse coalitie, zonder Vlaams Belang

Nog nooit duurde het zo lang om een Vlaamse regering te vormen. Maandagochtend maakten de onderhandelaars bekend dat het, ruim vier maanden na de Belgische verkiezingen van 26 mei, dan toch gelukt is. Een combinatie van rechts-conservatieve Vlaams-nationalisten, christen-democraten en liberalen, die de vorige vijf jaar ook regeerde, gaat de deelstaat leiden. De tweede grootste partij van Vlaanderen, het rechts-populistische Vlaams Belang, valt buiten de coalitie.

N-VA, Open VLD en CD&V kwamen na een marathonvergadering van 21 uur tot het regeerakkoord. Jan Jambon van de grootste partij, de N-VA, zal minister-president worden. Hij sprak op Twitter van een „stevig pakket aan maatregelen voor een sterk Vlaanderen”.

We hebben een akkoord. Stevig pakket aan maatregelen voor een sterk Vlaanderen. Dank aan de drie partijen. Straks persconferentie. — Jan Jambon (@JanJambon) September 30, 2019

In het akkoord, dat om 12 uur op een persconferentie wordt gepresenteerd, zou volgens de Vlaamse pers onder meer staan dat het inburgerings- en integratiebeleid wordt aangescherpt. Nieuwkomers moeten straks betalen voor hun inburgeringsexamen. Daarmee probeert de coalitie tegemoet te komen aan kiezers van het migratiekritische Vlaams Belang, dat bij de verkiezingen tweede werd. De N-VA zat lang met Vlaams Belang om de tafel, maar andere partijen weigerden ermee samen te werken. Volgens de laatste peiling zorgde de uitsluiting voor onvrede bij kiezers. Bij nieuwe verkiezingen zou Vlaams Belang de grootste partij kunnen worden.

Welke maatregelen de regering neemt voor het klimaat, een thema dat belangrijk was bij de verkiezingen, is nog niet bekend. Er zouden geen nieuwe belastingen worden geheven, waardoor de begroting voorlopig in het rood blijft. In 2021 zou die weer in evenwicht moeten zijn, eerder dan in Wallonië en Brussel met de gemaakte akkoorden wordt verwacht. Daar mikken ze op 2024, terwijl de Europese Commissie in juni nog kritiek uitte op België vanwege zijn buitensporige begrotingstekort. Het maakt de uitdaging voor de laatste nog te vormen regering, de federale, nog groter.

Nog geen federale regering

De Vlaamse is één van de zes regeringen in België. Eerder werden al een regering voor de Duitstalige gemeenschap, het Brussels gewest, Wallonië en de Franstalige gemeenschap gevormd. Vlaanderen bleef als laatste deelstaat over. Voor de federale regering zitten de gesprekken vooralsnog volledig vast.

De verkiezingsresultaten in de landsdelen waren tegenovergesteld. Rechts won in Vlaanderen, links in Franstalig België. In Wallonië en Brussel is een paarsgroen regeerakkoord bereikt, tegenover het centrumrechtse in Vlaanderen. De grootste partijen van beide landsdelen, N-VA in Vlaanderen en PS in Franstalig België, hebben vier maanden na de verkiezingen nog niet met elkaar om de tafel gezeten.

Het lijkt daarmee inmiddels onmogelijk dat er voor 31 oktober, de verwachte Brexit-datum, een federaal akkoord komt. België zou een van de zwaarst getroffen EU-landen zijn bij een Brexit, maar met een demissionaire minderheidsregering aan de macht zal het lastig worden daartegen actie te ondernemen. Men vreest steeds meer het scenario uit 2010, toen de formatie van een federale regering 541 dagen duurde.

