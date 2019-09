Twee kandidaten voor Europese Commissie afgewezen

De kandidaat-eurocommissarissen uit Roemenië en Hongarije zijn maandag definitief afgewezen door het Europees Parlement. De juridische commissie van het Europees Parlement, die de screening van de kandidaten verricht, vindt de kandidaten ongeschikt als eurocommissaris en geeft geen toestemming om ze deze week te laten horen door de rest van het parlement.

De commissieleden uitten afgelopen donderdag na het doen van vooronderzoek al ernstige twijfels over de integriteit van de twee. De Roemeense Rovana Plumb, kandidaat voor de portefeuille Transport, kon geen opheldering geven over de aard van leningen die ze heeft. Bij de Hongaarse oud-minister van justitie László Trócsányi, kandidaat ‘EU-uitbreiding’, bestaan twijfels over zijn belangen in een advocatenkantoor. Na een tweede bijeenkomst waren die twijfels niet verdwenen.

Hoorzittingen

Nu geen toestemming is gegeven voor de hoorzittingen van Plumb en Trócsányi kunnen zij niet worden benoemd tot eurocommissaris. Dit is alleen mogelijk als tweederde van de parlementaire commissie een kandidaat geschikt acht. De hoorzittingen van de andere kandidaten gaan maandag wel van start en duren tot en met 8 oktober.

Door de afwijzing moet Ursula von der Leyen, vanaf 1 november voorzitter van de Europese Commissie, op zoek moet naar andere kandidaten. David Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement, gaat Von der Leyen vragen welke stappen zij van plan is te nemen. Mogelijk verzoekt zij de regeringen in Roemenië en Hongarije om andere kandidaten voor te dragen.

