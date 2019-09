'Trump zette ook Australische premier onder druk'

De Amerikaanse president Donald Trump zou zijn Australische collega Scott Morrisson onlangs om informatie hebben gevraagd om speciaal onderzoeker Robert Mueller in discrediet te brengen. Dat meldt The New York Times op basis van twee anonieme regeringsbronnen.

In een telefoongesprek (waarvan volgens de bronnen maar een select aantal ambtenaren op de hoogte was) zou Trump de premier van Australië hebben gevraagd om hulp bij een tegenonderzoek naar dat van Mueller, die mogelijke inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 uitploos. Minister van Justitie William Barr onderzoekt of Mueller en zijn team zich aan de wet hebben gehouden.

Wat Trump precies aan Morrisson vroeg, wordt uit het verhaal van The New York Times nog niet duidelijk. Wel is volgens de krant duidelijk dat het FBI- en Mueller-onderzoek naar Russische bemoeienis is begonnen na een tip van Australië. Voormalig campagneadviseur van Trump George Papadopoulos zou tijdens een ontmoeting met Australische functionarissen in mei 2016 hebben opgeschept over belastende informatie die het team van Trump vanuit Rusland had gekregen over toenmalig tegenstander Hillary Clinton.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft commentaar aan The New York Times geweigerd. Het Witte Huis was onbereikbaar, net als de regering van Australië.