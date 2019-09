Reclassering voert strenger regime in voor zware criminelen

De Reclassering Nederland heeft deze zomer een strenger regime ingevoerd voor 150 cliënten uit het „zware criminele drugsmilieu” of die op dodenlijsten van criminelen staan. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt. De Reclassering zegt dat medewerkers die in aanraking komen met deze delinquenten gevaar lopen.

De criminelen worden sinds de zomer bewaakt door twee medewerkers van de reclassering, in plaats van één. Ook moeten ze een enkelband dragen en vinden hun meldplichtgesprekken plaats op beveiligde locaties. In het uiterste geval kan de Reclassering er zelfs voor kiezen om een cliënt niet te behandelen. De woordvoerder benadrukt dat dit nog maar één keer is gebeurd en dat dit in overleg met justitie en politie gaat.

Moord op advocaat

De Reclassering acht het strengere regime nodig vanwege de verharding van de criminele onderwereld. Een woordvoerder stelt dat criminelen „rücksichtlos” zijn geworden. „We hebben cliënten die hun taakstraf uitvoeren met een kogelwerend vest aan. Ook weet je niet wat voor mensen je aantrekt als iemand die op een dodenlijst staat, ons pand binnenloopt voor een gesprek met een toezichthouder.”

De maatregel is geen reactie op de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum van vorige week, benadrukt de woordvoerder. De organisatie had toevallig een interviewafspraak met het AD staan, dat het nieuws maandag mocht onthullen. „De liquidatie zorgt wel voor nog meer besef dat dit strengere regime nodig is.”

Derk Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in een grote strafzaak tegen Ridouan Taghi, een kopstuk van de zogenoemde cocaïnemaffia. Wiersum werd vorige week doodgeschoten voor zijn huis in Amsterdam. Vorig jaar werd de broer van B. ook geliquideerd. Vermoedelijk hebben beide moorden het doel B. te doen zwijgen.