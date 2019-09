Politie Nigeria redt 19 vrouwen uit ‘babyfabrieken’

In de Nigeriaanse metropool Lagos zijn in totaal negentien zwangere vrouwen gered uit panden waar ze tegen hun wil werden vastgehouden en gedwongen om kinderen te baren, die vervolgens werden verkocht. De politie viel op verschillende plekken in de grootste stad van Afrika binnen, melden internationale persbureau’s.

De vrouwen varieerden in leeftijd van 15 tot 28 jaar en kwamen uit heel Nigeria. Onder de valse belofte dat hen in de grote stad kansen op een baan wachtten, waren ze door criminelen naar Lagos gehaald. Er werden tijdens de huiszoekingen ook vier jonge baby’s aangetroffen.

De invallen werden anderhalve week geleden gedaan, maar zijn verzwegen zodat verdachten konden worden aangehouden. Het gaat om een vrouw van 40 en een vrouw van 54. De politie van Lagos zoekt nog naar een derde verdachte. Met welk doel de baby’s werden verkocht is niet duidelijk. Wel is bekend wat ze kostten: omgerekend een kleine 1.500 euro voor een jongetje en 900 euro voor een meisje.

Kinderarbeid of prostitutie

De zogeheten babyfabrieken - zoals ze in Nigeria genoemd worden - komen vaker voor, zij het vooral in het oosten van het land. In april bevrijdde de politie in Lagos bij een vergelijkbare inval in een keer 160 jonge kinderen. In de regel worden baby’s opgegeven voor een (lucratieve) adoptie of belanden ze in de kinderarbeid of prostitutie.

In een noordelijke deelstaat zijn bij een politie-actie vorige week vrijdag honderden jongemannen bevrijd uit een islamitisch onderwijscentrum, waar ze koranonderwijs zouden krijgen. Minstens driehonderd jongens „van verschillende nationaliteiten” werden uit het gebouw in de stad Kaduna gehaald, waar ze volgens de politie in mensonterende en inhumane omstandigheden verbleven.