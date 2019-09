Ook Nederlandse tak Thomas Cook failliet

De Nederlandse tak van reisorganisatie Thomas Cook is maandag failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam. Dat meldt Thomas Cook B.V., waar ook Neckermann Reizen onder valt, zelf in een persbericht. Vorige week ging het Britse moederbedrijf al voor. Het Nederlandse faillissement betekent dat zeker tweehonderd mensen hun baan verliezen.

Na het faillissement van de internationale Thomas Cook werd in Nederland uitstel van betaling aangevraagd en konden veel via Thomas Cook geboekte reizen al niet meer door gaan. Volgens de curator is nog gezocht naar manieren om het bedrijf draaiende te houden, zelfstandig of in samenwerking met andere partijen. Die pogingen boden op korte termijn geen uitkomst, „waardoor geen andere keus restte dan faillissement aan te vragen”.

In Turkse badplaatsen eisten sommige hotels van vakantiegangers die met Thomas Cook reisden vorige week opnieuw betaling. „Dit is toch geen vakantie.”

Doorstart

De zorg voor gedupeerde klanten van de touroperator is vorige week al overgedaan aan de Stichting Garantiefonds Reizen (SGR), die restitutieregelingen zal treffen. De mogelijkheid om nieuwe vakanties te boeken was vorige week al stopgezet. De komende periode gaat de curator in gesprek met potentiële kopers van Thomas Cook Nederland, om te kijken of een doorstart mogelijk is. Er is al een aantal geïnteresseerden.

In het Verenigd Koninkrijk probeert de regering inmiddels stapsgewijs de 150.000 Britse vakantiegangers terug te halen die door het faillissement van het reisbureau zijn gestrand. Zaterdag zijn 16.700 mensen gerepatrieerd en maandag zetten de luchtvaartautoriteiten nog eens 53 vliegtuigen in om zo’n achtduizend mensen van hun vakantiebestemming op te halen.

Concurrentiestrijd

De problemen voor Thomas Cook zijn onder meer ontstaan door hevige concurrentie van online aanbieders van reizen. In navolging van het Britse faillissement volgden vorige week ook al Poolse en Duitse dochters. Onder die laatste vallen Neckermann Reisen, Air Marin, Öger Tours en Bucher Reisen. In Nederland reisden jaarlijks zo’n 400.000 mensen met Thomas Cook.