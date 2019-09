OM eist twintig jaar celstraf voor ‘kofferbakmoord’ Oostvoorne

Het Openbaar Ministerie heeft maandag twintig jaar celstraf geëist tegen een 42-jarige man uit Brielle voor de moord op Caroline van Toledo in 2005. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van persbureau ANP. Van Toledo werd ‘s nachts in haar huis in Oostvoorne overvallen en mishandeld, waarna ze in de kofferbak van haar eigen auto werd gestopt. Deze auto werd vervolgens in brand gestoken. Uit de autopsie bleek dat de vrouw toen nog leefde.

Kort na de moord kwam Leon van M. als verdachte in beeld. Er was echter niet genoeg bewijs om hem als dader aan te wijzen waarna hij werd vrijgelaten. Jaren later kon met behulp van nieuwe onderzoekstechnieken nieuw dna-bewijs tegen Van M. veiliggesteld worden. Ook meldden drie nieuwe getuigen zich bij de politie. Zij zouden de verdachte hebben horen zeggen dat hij de moord heeft gepleegd.

In 2017 werd Van M. opnieuw aangehouden. In de rechtszaal ontkent Van M. iets met de zaak te maken te hebben. Hij heeft echter geen alibi voor de avond van de moord, en hij kan ook niet uitleggen hoe zijn dna op de plek van de moord terecht kwam. Het is onduidelijk wat het motief voor de moord was en of Van M. Van Toledo kende.

Vervolging broer

Mogelijk waren er meer mensen betrokken bij de moord op Van Toledo. Volgens getuigen zou de broer van Van M. in elk geval bij de mishandeling in haar huis zijn geweest. Het OM beraadt zich nog of het tot vervolging overgaat, hij is wel aangemerkt als verdachte in de moordzaak.

Een woordvoerder van het OM stelt dat justitie vindt dat Van M. vervolgd moet worden voor moord in plaats van doodslag omdat de verdachte „planmatig handelde”. Van M. zou Van Toledo hebben vastgebonden en hebben vervoerd terwijl zij nog leefde, om haar vervolgens elders in brand te steken. Hieruit blijkt volgens justitie een vooropgezet plan. De uitspraak volgt vermoedelijk over twee weken.