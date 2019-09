Marokkaanse journalist veroordeeld voor abortus

De Marokkaanse journalist Hajar Raissouni is maandag veroordeeld tot een jaar celstraf voor het ondergaan van een illegale abortus en buitenechtelijke seks. Dat schrijft persbureau AFP. Ook een gynaecoloog en haar verloofde werden veroordeeld. Zij kregen respectievelijk twee en één jaar gevangenisstraf.

Lees meer: ‘Abortusverbod gebruikt om lesje te leren’

De 28-jarige Raissouni werd eind augustus gearresteerd toen ze samen met haar verloofde een medische kliniek in de hoofdstad Rabat verliet. Haar advocaat noemde de aanklacht ongegrond en heeft laten weten in beroep te gaan tegen de veroordeling. Abortus is in Marokko alleen toegestaan als de vrouw toestemming krijgt van haar echtgenoot. Raissouni is niet getrouwd.

De aanhouding leidde tot veel protest. Volgens critici is haar arrestatie politiek gemotiveerd en hangt het samen met haar werk voor de krant Akhbar Al-Yaoum. Zo schreef ze over de opstanden in het Rif-gebied en interviewde ze protestleider Nasser Zafzafi. Suleyman Raissouni, hoofdredacteur van de krant en de oom van Raissouni, noemde het vonnis „ontluisterend”.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International riep begin deze maand op de journalist onmiddellijk vrij te laten „en alle aanklachten tegen haar in te trekken”. In een verklaring schreef de organisatie: „De arrestaties zijn volstrekt onrechtvaardig en de beschuldigingen zijn een schandelijke inmenging in Raissouni’s privéleven.”