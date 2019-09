KPN ziet af van benoeming Dominique Leroy als topvrouw

Dominique Leroy wordt toch niet de nieuwe topvrouw van KPN. Dat heeft het telecombedrijf maandag bekendgemaakt. De Belgische autoriteiten onderzoeken momenteel of Leroy zich schuldig heeft gemaakt aan handel met voorkennis. Volgens KPN is dit proces „onduidelijk en onvoorspelbaar” en „niet in het belang van KPN en haar aandeelhouders”.

De zaak draait om een aandelentransactie. Leroy gaf op 25 juli de opdracht om haar aandelenpakket van het Belgische telecombedrijf Proximus, waar zij destijds werkte, te verkopen per 1 augustus. Op 6 augustus maakte ze deze transactie bekend, een maand voordat bekend werd dat ze overstapte naar KPN. Achteraf bleek dat Leroy al sinds juni contact had met KPN en eind juli officieel solliciteerde.

De Belgische Beurswaakhond FSMA onderzoekt daarom of Leroy al wist dat ze naar KPN zou gaan toen ze de transactie deed. Er zijn onder meer huiszoekingen gedaan bij Leroy thuis en op het kantoor van Proximus. Als Leroy schuldig wordt bevonden, hangt haar een gevangenisstraf van maximaal vier jaar en een boete van 80.000 euro boven het hoofd.

Begin deze maand werd bekend dat de Leroy de overstap maakte naar KPN. Leroy zou op 28 oktober voorgesteld worden aan de aandeelhouders, dit gaat dus niet door. De Belgische zou de derde topvrouw van een Nederlands AEX-bedrijf zijn geworden. Het is onduidelijk wie de positie bij KPN nu inneemt.

