KPN wilde niet wachten op onderzoek naar Leroy

Verkocht Dominique Leroy haar Proximus-aandelen nou voor- of nadat ze had besloten bij KPN te gaan werken?

De vraag of de beoogde topvrouw van KPN handelde met voorkennis, plaatste de top van het Nederlandse telecombedrijf de afgelopen weken voor een dilemma. De Belgische justitie en de financiële toezichthouder FSMA doen op dit moment onderzoek naar de handelwijze van Leroy, die aandelen ter waarde van 285.000 euro verkocht terwijl ze al zou hebben geweten dat ze zou opstappen als voorzitter van de Belgische branchegenoot Proximus.

KPN koos maandag de vlucht naar voren. Het bedrijf maakte bekend niet verder te gaan met Leroy, die op 1 december in haar nieuwe functie zou beginnen. De looptijd van het onderzoek is „te onzeker”, laat een KPN-woordvoerder weten. „En dat is niet in het belang van KPN. Het is niet gegaan zoals wij ons hebben voorgesteld. We wensen mevrouw Leroy alle succes.”

De druk op het KPN-bestuur werd de afgelopen weken stevig opgevoerd. Op 5 september maakte het bedrijf bekend met Leroy een nieuwe „dynamische, klantgerichte en betrokken leider” in huis te halen. De Belgische recherche viel twee weken later haar woning en het hoofdkantoor van Proximus binnen om huiszoekingen te verrichten. Dat gebeurde één dag voor haar vertrek bij Proximus, terwijl het afscheidsfeest in volle gang was. Volgens de Belgische krant De Morgen vormde het Proximus-personeel die middag op het plein voor het hoofdkantoor een hart. Daarbij hielden ze letters omhoog die de woorden Thank you vormden.

Persoonlijke boodschap

Wat is tot nog toe zeker? Op 25 juli gaf Leroy opdracht tot verkoop van haar Proximus-aandelen. In die periode was ze ook serieus in gesprek met KPN: in juni werd het eerste contact gelegd tussen beide partijen. Leroy vroeg vervolgens bedenktijd en voerde eind juli een officieel sollicitatiegesprek met KPN’s president-commissaris Duco Sickinghe, zo lieten bronnen eerder weten aan NRC. De opdracht voor de aandelentransactie vond dus plaats rond het sollicitatiegesprek. Wanneer dat gesprek precies plaatsvond, wil KPN niet zeggen.

Wat KPN stoort, is dat het pas laat hoorde over de aandelentransactie, uit Belgische media. Die berichtten erover, daags na bekendmaking van Leroys overstap. „Vrijdagavond hebben we dat bekeken”, zei Sickinghe hierover. „We hadden het liever niet gehad, dat is duidelijk.” Twee dagen later, op 8 september, liet Leroy een ‘persoonlijke boodschap’ op de site van Proximus plaatsen, waarin ze tekst en uitleg gaf over de transactie.

Het vertrek van een sleutelfiguur bij een beursgenoteerd bedrijf geldt als koersgevoelige informatie. De bekendmaking had ook inderdaad effect op de koers van Proximus. Het aandeel daalde in reactie met 2,5 procent. Als ze daarop had gewacht, zou Leroys aandelenpakket zo’n 7.000 euro minder waard zijn geweest.

Leroy heeft al die tijd met klem ontkend dat ze al een besluit over KPN had genomen toen ze haar aandelen verkocht. Ze wees erop dat de tijd waarbinnen een bestuurder van een beursgenoteerd bedrijf aandelen kan verhandelen relatief beperkt is.

Los van elkaar

Leroy, die op 20 september officieel afscheid nam na bijna zes jaar Proximus, zit nu werkloos thuis. Ze is niet bereikbaar voor commentaar, en naaste collega’s van Proximus hebben hun telefoon uitgezet.

KPN bevestigt dat Leroy wordt gecompenseerd voor „bepaalde uitgaven” en tijd die is gestoken in de periode dat ze met het concern bezig is geweest. Onbekend is wat Leroy nu gaat doen, of ze terugkeert naar Proximus – ze sprak eerder over een nieuwe termijn, maar heeft nu ook veel weerstand gewekt – en wie KPN gaat leiden. KPN zelf zegt „op korte termijn” met een aankondiging te komen over de opvolging. Operationeel directeur Joost Farwerck neemt nu de honneurs waar.

Bij KPN kreeg Leroy onder meer de uitrol van het nieuwe mobiele 5G-netwerk en uitbreiding van het glasvezelnetwerk als opdrachten mee. En het concern moet weer groeien. Vorig jaar zag het zijn omzet teruglopen tot 5,6 miljard euro, een daling van 1,9 procent ten opzichte van 2017. Op dit moment is het bedrijf druk met het stroomlijnen van het eigen aanbod door de merken Telfort en XS4ALL op te heffen en zo ruimte voor investeringen vrij te maken. Met name het integreren van XS4ALL riep veel weerstand op bij medewerkers en klanten van de internetprovider.

Leiderschapscrisis

Voor KPN is het de tweede keer in korte tijd dat het kampt met een leiderschapscrisis. Eind juni maakte de Colombiaanse Italiaan Maximo Ibarra bekend al na ruim een jaar te vertrekken als topman, vanwege ‘familieredenen’. Ibarra heeft 30 september zijn laatste werkdag bij KPN. Volgens een woordvoerder staan de twee kwesties „totaal los van elkaar”.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zegt blij te zijn met de „snelle duidelijkheid” die KPN heeft verschaft, aldus voorzitter Paul Koster. Hij is ook kritisch. „Hebben ze hun huiswerk voldoende gedaan? Daar heb ik mijn twijfels over. Daarover zullen we op de volgende vergadering kritische vragen stellen.”