Kledingketen Forever 21 vraagt uitstel van betaling aan

Kledingketen Forever 21 heeft maandagochtend uitstel van betaling aangevraagd in een poging het bedrijf weer op orde te krijgen. Het Amerikaanse Forever 21 kampt al een tijdlang met teruglopende verkopen en grijpt nu in om „de toekomst van het bedrijf zeker te stellen”, laat topvrouw Linda Chang in een toelichting weten. Bijna de helft van alle achthonderd winkels wereldwijd gaat dicht.

Om te overleven moet Forever 21 zich meer op de „winstgevende kern” van het bedrijf richten, aldus Chang. Daarmee bedoelt de keten zijn winkels in de Verenigde Staten, maar ook die in Mexico en Latijns-Amerika. Van de winkels in Azië en Europa zal het grootste deel sluiten, zegt de topvrouw, zonder specifieke vestigingen te noemen. In Nederland heeft Forever 21 nog één winkel, in de Rotterdamse Koopgoot.

Familiebedrijf

Hoe het Forever 21 financieel precies vergaat, is lastig te zeggen. De keten, die zich vooral richt op tienermeisjes, is nog altijd een familiebedrijf en geeft zelden duidelijkheid over de resultaten. Zakenblad Forbes schat dat het bedrijf sinds het hoogtepunt in 2015 bijna driekwart van zijn waarde heeft verloren. De omzet daalde vorig jaar naar verluidt met 20 tot 25 procent.

Forever 21 werd in 1984 opgericht door Do Won Chang en Jin Sook Chang, de ouders van de huidige topvrouw. Het bedrijf gold jarenlang als een prachtig voorbeeld van de Amerikaanse droom: beide oprichters kwamen in 1981 als migrant vanuit Zuid-Korea naar Los Angeles en begonnen hun eerste winkel met 11.000 dollar spaargeld. Het eerste jaar verkocht Forever 21 al voor 700.000 dollar aan kleding. Ruim dertig jaar later was dat meer dan 4 miljard dollar en had de keten winkels in bijna zestig landen.

Rappe vertolking van de catwalk

Een verklaring voor dat succes was dat Forever 21 jonge vrouwen de gelegenheid gaf zich te kleden zoals de bekende mensen die ze bewonderden. De keten slaagde er goed in de modetrends op de catwalk in rap tempo te vertolken in een goedkope variant. Het bedrijf begaf zich daarmee op het terrein van de fast fashion, net als Europese concurrenten zoals H&M en Zara.

Medeoprichter Do Won Chang vergeleek zijn werk meermaals met een marathon. Wie succesvol wil worden in de kledingindustrie heeft een lange adem nodig, gaf hij zijn dochters mee. „En iedereen wil iets anders en dat willen ze nu”, zei hij daarover in een gesprek met de Los Angeles Times. „Dus je moet heel snel zijn, want de concurrentie zit pal achter je.”

H&M en Zara

De laatste jaren is die groep met concurrenten groter geworden, en steeds dichterbij gekomen. Het Zweedse H&M heeft in acht jaar tijd het aantal winkels in de VS verdriedubbeld en de eigenaar van Zara, het Spaanse Inditex, ging in die tijd van nul naar bijna honderd Amerikaanse winkels. Dat Forever 21 pas vrij laat serieus werk maakte van verkoop via internet hielp niet mee.

Onder de faillissementsbescherming die Forever 21 nu krijgt – een zogeheten Chapter 11 – krijgt de keten nu 120 dagen om met een plan te komen om schuldeisers te overtuigen. Het bedrijf laat weten dat zowel banken en investeerders hebben toegezegd 350 miljoen dollar aan kapitaal beschikbaar te stellen.