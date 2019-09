Handlanger van Marc Dutroux komt vervroegd vrij

De Belg Michel Lelièvre, handlanger van moordenaar Marc Dutroux, komt vervroegd vrij. Dat heeft de rechtbank in Brussel maandagmiddag beslist. Hij zat in het Belgische Itter een gevangenisstraf uit van 25 jaar voor zijn aandeel in de affaire-Dutroux, maar mag na 23 jaar de gevangenis verlaten.

De inmiddels 48-jarige Lelièvre was betrokken bij de ontvoering van de Belgische tieners An, Eefje, Sabine en Laetitia. Hij werd schuldig bevonden aan onder meer foltering en opsluiting van de vier meisjes. De eerste twee werden, samen met twee andere meisjes, door Dutroux om het leven gebracht. Sabine en Laetitia overleefden de ontvoeringen wel. Lelièvre was drugsverslaafd en knapte klussen op voor Dutroux, die een levenslange gevangenisstraf uitzit.

Lelièvre werd in 2004 veroordeeld. In 2018 zette hij al stappen buiten de gevangenis in het kader van zijn voorbereiding op een terugkeer in de maatschappij. Hij mocht toen een dag en een nacht buiten de gevangenis doorbrengen. De strafuitvoeringsrechtbank laat hem nu vervroegd vrijkomen onder voorwaarden. Zo moet hij binnen de zes maanden een woning vinden, moet hij een opleiding volgen of werk hebben en mag hij geen contact hebben met slachtoffers. Een enkelband hoeft hij niet te dragen, maar hij mag niet overal in België komen.

Lelièvre was maandag niet aanwezig in de strafuitvoeringsrechtbank. Jean Lambrecks, de vader van de vermoorde Eefje, was er wel. Hij sprak zich eerder deze maand nog uit tegen een mogelijke vrijlating.

Ex-vrouw Dutroux kwam al vrij

Michelle Martin, de ex-vrouw van Dutroux, kwam in 2012 tot verontwaardiging van veel Belgen al voorwaardelijk vrij na zestien van de opgelegde dertig jaar celstraf te hebben uitgezeten. Zij vond onderdak in een klooster.

Dutroux zelf deed ook al meermaals een verzoek tot vervroegde vrijlating. Dat werd tot nog toe altijd geweigerd. Momenteel ligt een nieuw verzoek om vervroegde vrijlating bij de strafuitvoeringsrechtbank, waar het op 17 oktober wordt behandeld.