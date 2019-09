Geblesseerde Schippers ook niet van start op de 200 meter

Dafne Schippers heeft zich maandag bij de WK atletiek in Doha afgemeld voor de 200 meter. De regerend wereldkampioen op deze afstand heeft te veel last van een liesblessure. Dat was ook al de reden dat Schippers zondag de finale op de 100 meter liet schieten.

Zondagavond kreeg Schippers na de halve finale op de 100 meter pijn aan haar lies. Ze besloot niet mee te doen aan de finale om haar deelname aan de 200 meter niet in gevaar te brengen. De 27-jarige atlete kon in Qatar de eerste atlete worden die drie keer op rij wereldkampioen werd op de afstand van 200 meter.

Warming-up

De medische staf van de Nederlandse ploeg stelde na haar afmelding voor de finale van de 100 meter alles in het werk om Schippers fit aan de start van de 200 meter te krijgen. Schippers probeerde nog wel aan de warming-up te beginnen, maar een uur voor de start van de series, werd bekend dat de wedstrijd te vroeg kwam.

Het is nog niet duidelijk of Schippers later deze WK wel van start kan gaan op de 4×100 meter estafette. De series op deze afstand staan vrijdag op het programma, de finales op zaterdag en zondag.

