Duitse politie gaat vaker willekeurige grenscontroles uitvoeren

Duitsland gaat het aantal willekeurige grenscontroles vergroten. De minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) maakte zondagavond bekend dat hij de Duitse politie opdracht heeft gegeven om de controles aan alle grenzen te intensiveren. Daarmee wil de minister illegale migratie voorkomen.

De extra controles zijn volgens Seehofer nodig „om secundaire migratie in Europa beter te bestrijden”. De maatregel is daarmee gericht tegen migranten die al in andere EU-landen asiel hebben aangevraagd of dat konden doen, maar doorreizen naar Duitsland. „Veiligheid begint bij de grens”, aldus de minister. Het is onduidelijk voor welke periode de extra controles zijn aangekondigd.

Vorige week kondigde Seehofer al aan de tijdelijke grenscontroles met Oostenrijk, die in november zouden stoppen, met zes maanden te verlengen. Het zou nog „niet verdedigbaar zijn” om over anderhalve maand van deze controles af te zien, aldus een woordvoerder van de minister tegen de Duitse krant Süddeutsche Zeitung, omdat het aantal illegale grensoverschrijdingen nog te groot zou zijn.

‘Open grenzen een groot goed’

Politici van andere partijen in Duitsland reageren maandag kritisch op het besluit van Seehofer. De Groenen vinden de maatregel „een gevaarlijk anti-Europees signaal”. De SPD stelt dat „niet eenzijdig” over grenscontroles moet worden besloten omdat de open grenzen in Europa „een groot goed” zijn. Volgens de coalitiepartner moeten besluiten hierover worden afgestemd met Europese partners en de Duitse staten.

Duitsland begon in 2015 met extra controles aan de grens. Tot halverwege dit jaar controleerde de Duitse politie bijna 2 miljoen mensen. Ruim 35.000 personen werd de toegang tot het land geweigerd. De landsgrenzen van Duitsland zijn in totaal zo’n 3.700 kilometer lang.