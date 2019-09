Vrijdag is voor mij de mooiste dag van de week. Dan mag ik op mijn kleinzoons passen. Callum zit in een wat lastige periode vanwege dat nieuwe broertje Benjamin, tenminste, dat meende ik. Doorgaans benadruk ik nogal eens dat hij drie is en zijn broertje nul.

Deze week gebeurde het dat Callum in tranen uitbarstte na een gering meningsverschil. Ik liet hem tegen mij aan uithuilen. Toen hij gekalmeerd was, vroeg ik hem waarom hij zo verdrietig was. „Omdat ik drie ben, ben ik verDRIEtig. Als ik vier ben, niet meer.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 september 2019